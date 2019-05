La oposición denuncia que Maduro usa los consulados en España como bases de propaganda chavista

Leopoldo López Gil está de campaña electoral. Se está recorriendo "el interior y toda la periferia de este maravilloso país" que lo acogió cuando arreció la persecución a su familia en la Venezuela de Chávez y Maduro. Ahora, se presenta a las elecciones europeas, en el puesto número 12 de la lista del Partido Popular. Y en busca de todo el voto latino con doble nacionalidad, está visitando estos días varias ciudades.

En estos días, se están desarrollando conversaciones en Oslo (Noruega), entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y enviados del Gobierno interino de Juan Guaidó. En la madrugada de este domingo, el líder opositor admitía públicamente estos contactos, si bien alegaba que "todo el país sabe qué es lo que se necesita, el fin de la usurpación.

El plan sigue siendo de tres pasos: la salida del régimen, formar un gobierno de transición y celebrar elecciones libres. Pero para eso hace falta firmeza en el apoyo de la comunidad internacional. "El Grupo de Lima, el Grupo de Contacto auspiciado por la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos... todos deben mantener su presión y tener clara la ruta", insistió Guaidó. Pero, ¿la tienen todos? La comunidad venezolana en España lo duda.

Dolors Montserrat y Lepoldo López, en un encuentro con la comunidad venezolana en Madrid. E.E.

El jueves, cuando don Leopoldo aterrizó en Vigo, se llevó "una sorpresa muy desagradable" la comprobar que eran ciertas las quejas de sus compatriotas. Lejos de ser una oficina de atención a trámites legales, "se ha transformado el consulado venezolano en un centro de intoxicamiento político al ciento por ciento".

Lo cierto es que, como promociona su propia página web, en la legación diplomática de la ciudad olívica se ha fundado una organización llamada Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO) que, con financiación del Gobierno de Nicolás Maduro, organiza encuentros "para expandir el pensamiento chavista", según fuentes de la comunidad venezolana en la localidad.

En las mismas dependencias del consulado se está celebrando este mes de mayo un ciclo de conferencias titulado Cuatro lecciones políticas de Hugo Chávez sobre el amor, el poder, la cultura y la historia. Todos los miércoles de este mes -salvo el día 1, fiesta del Trabajo-, Farruco Sesto imparte estas charlas. Sesto es arquitecto, profesor de la Universidad Central de Venezuela y ex ministro de la Cultura con Hugo Chávez.

López lo conoce bien y lo describe para EL ESPAÑOL. "Tiene la doble nacionalidad, y cuando llegó el chavismo, empezó a trabajar con ellos y ocupó varios puestos de responsabilidad, hasta que fue ministro". Pero lo que llama la atención al padre del preso político más famoso de Latinoameríca es que en el consulado "se ha creado este instituto de Altos Estudios de Pensamiento del Comandante Chávez", y añade con una risa nerviosa, "como decimos en criollo, ¡chúpate ésa!".

"Cónsules proselitistas, Leopoldo callado"

Son varios los consulados del país caribeño en los que se están llevando este tipo de actividades de propaganda política. Otras fuentes de la oposición venezolana en España han denunciado actividades similares en Barcelona y Bilbao, "al amparo del ambiente social que cobijan sus equipos de gobierno". Y en menor medida, en Madrid. Pero es que incluso don Leopoldo tiene claro que el personal de la legación diplomática "no está ahí para servir a los ciudadanos emigrados, sino para expandir el supuesto socialismo del siglo XXI".

Cartel promocional del ciclo de conferencias en el consulado de Venezuela en Vigo. E.E.

Fuentes de la comunidad venezolana señalan que además del exministro Farruco Sesto, en Vigo "trabajan" la hija de un general afecto al régimen y otro ex miembro de un gobierno chavista, Martín Pacheco. Es un periodista que fue ministro de Información y ahora ostenta el cargo de cónsul general en Vigo.

El candidato del PP en las elecciones europeas y padre del ex preso político ahora alojado en la residencia del embajador español en Caracas se pregunta "por qué mi hijo ha de permanecer callado y a los diplomáticos de Maduro en España les dejan hacer hacer propaganda de su régimen".

Don Leopoldo apunta que él "comparte" que su hijo no tenga actividades políticas mientras sea huésped de España. Eso sí, plantea que "lo que es bueno para el pavo, lo debe ser para la pava", así que pide un trato igual. "¿O es que algunos tenemos que aguantar lo que nos echen?".

Críticas al PSOE de Sánchez

Este domingo, en un encuentro con venezolanos celebrado en la sede del Partido Popular de la calle Génova, la líder de la lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha acompañado a Leopoldo López padre en la crítica a la posición del Gobierno de Sánchez respecto a la crisis venezolana, informa Carmen Lucas Torres.

La cabeza de lista del PP para las elecciones europeas ha dicho que "me abochorna ver cómo la izquierda de este país se ha puesto del lado de Maduro y no ven que tiene atemorizado a todo un pueblo. Sánchez y su equipo se ponen de perfil para no molestar a Maduro, para no molestar a Zapatero".

Por su parte, Lepolodo López ha lamentado que el Gobierno español no fuera el primer país que reconoció a Guaidó, "porque debió serlo. No se trataba de reconocer si se cumplían las condiciones, sino de respetar la Constitución venezolana", ha afirmado. Así como ha pedido a Sánchez que "sancione a los sátrapas que tienen a sus familias aquí en España aspirando a que disfruten aquí de sus fondos como si nunca hubiran cometido un pecado", ha dicho en referencia a los conocidos como 'bolichicos', empresarios venezolanos que presuntamente se han enriquecido gracias a mordidas del Gobierno venezolano a través de PDVSA y otras empresas públicas venezonalanas.

Esta misma semana, sin ir más lejos, un grupo de diputados de la Aslamblea Nacional presentaron varias denuncias contra estas personas en la Fiscalía General del Estado, solicitando que se investiguen presuntos delitos de blanqueo cometidos por éstos en suelo español.

La comunidad venezolana en España es eminentemente disidente o al menos sufridora del chavismo. Los que no están perseguidos por cuestiones políticas han huido por hambre y falta de suministros. Así, no sólo la familia López se siente frustrada. De hecho, los trabajadores del consulado de Madrid denuncian extraoficialmente que llevan meses sin cobrar su sueldo. "Al menos de manera oficial", explica una fuente autorizada. "La inmensa mayoría de los trámites hoy en día se pagan en negro, no a través de la cuenta oficial", explican, "y es así como se van cubriendo gastos, porque no llega dinero del Gobierno de Maduro".

López denuncia que "tienen el privilegio de tener a cuatro cónsules en Vigo adoctrinando a los españoles, la Sociedad gallego-bolivariana, el exministro Farruco Sesto dictando cursos de adoctrinamiento, el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez... y todo ello financiado por el Gobierno de Maduro cuando no se tiene dinero para mantener hospitales pero sí para tener a ministros por el mundo aleccionando. "

Amenazas sugeridas de Maduro

Todo esto se une a la ofensiva diplomática emprendida por Mario Isea, todavía embajador en España del gobernante Maduro. Según sus palabras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe "revisar su decisión de reconocer a Guaidó", pues aquello se hizo "con desinformación y precipitadamente". Isea ha llegado a sugerir que Maduro podría revisar sus relaciones diplomáticas con España en caso contrario y que, para evitarlo, él iniciará "contactos con el nuevo Gobierno" para reconducir la situación.

Esto significa que quien herede el Ministerio de Asuntos Exteriores que dejará Josep Borrell deberá reiniciar la relación con la "diplomacia bolivariana" de Jorge Arreaza, su homólogo chavista en Caracas. La oposición democrática venezolana ya viene sospechando de la posición española desde el cambio de Gobierno, tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. "Madrid ha dejado de presionar por las sanciones", explican fuentes opositoras, "y este proselitismo, unido al apoyo necesario de Podemos lo puede decantar todo", se teme López.

Entretanto, Borrell aspira a suceder a Federica Mogherini como Alto Representante Exterior de la UE. Por eso, éste es un momento clave, según la comunidad venezolana. Y mientras, seis patrullas del Sebin siguen cercando la residencia del embajador español ne Caracas, Jesús Silva, cumpliendo su parte en todo este movimiento:ejercer la presión física. "Eso no es vigilancia, eso es acoso", denuncia López Gil.

La comunidad venezolana ha transmitido estas quejas a Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para la Cooperación Internacional, e interlocutor habitual de los opositores en España. "Nos lo vemos venir", advierte Leopoldo López padre, "y seré lo más antipático que sea para el presidente Sánchez, pero Venezuela se juega su libertad, no es poca cosa".