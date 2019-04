Tezanos: "Cuando se deja el centro, incluido Cs, hay menos que repartir en la derecha"

José Félix Tezanos ha explicado el fracaso del PP estas elecciones haciendo referencia a la competencia en la derecha: "Si tú te fragmentas repartes entre más lo mismo". Ha apuntado que "cuando se abandona el centro, incluido Ciudadanos", y hay muchos partidos que compiten por la derecha, "hay menos que repartir".

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha dicho que el PSOE "no ha llegado a su techo" y puede mejorar aún más sus resultados en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

Tezanos ha augurado en Antena 3 que las autonómicas pueden dejar un mapa electoral similar al dejado este domingo por las generales, en las que el PSOE ha ganado en la mayoría de las circunscripciones y se ha convertido en la fuerza más votada con 123 escaños.

Según ha señalado, los socialistas pueden tener todavía "un desarrollo mayor" porque se están "recuperando" en intención de voto.

El CIS publicará la próxima semana la encuesta previa a los comicios europeos, autonómicos y municipales del 26-M, que se ha hecho antes de las generales.

Sobre las críticas a sus encuestas ha alegado que entiende que le critiquen cuando reciben malas noticias, aunque no que "se utilicen argumentos de ciencia por parte de profesionales que no son científicos". "Ha habido un intento de lincharme, pero yo siempre he hecho los estudios con objetividad", ha añadido.

Tezanos ha explicado que si el sondeo se hubiera hecho después, no habría dado tiempo a publicarlo antes del comienzo de la campaña, y ha admitido que los resultados del domingo influirán en el electorado.

Si en las generales se hubiera dado un vuelco muy grande hacia un lado se podría producir un fenómeno de "contrabalanceo", ha explicado, pero como el voto está muy distribuido, lo más probable es que prime el voto útil, además de quiénes sean los candidatos.

En su opinión, en España hay una mayoría de centro izquierda, de ahí la victoria del PSOE, ha dicho el presidente del centro demoscópico, para quien "el derrumbe tan rápido del PP (de 137 escaños a 66) no se entiende bien". Ha afirmado que actualmente hay "volatilidad política", lo que provoca que "cada vez haya más personas que no son fieles a un partido siempre",

Respecto a Vox, ha pronosticado que perderá apoyos en mayo, una vez que su mensaje "ultraconservador" ha entrado en el Congreso con menos fuerza que otros parlamentos europeos.

Según Tezanos, "el electorado español ha dado muestras de inteligencia muchos años" y el domingo dio "una lección de prudencia".