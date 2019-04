Abascal hace autocrítica: "Hemos minusvalorado la capacidad de los medios de conformar la opinión"

Santiago Abascal ha repasado lo que ha supuesto el 28-A para Vox y sus posibles errores durante la campaña: "Había algunos encuentros en medios de comunicación que eran verdaderas trampas. Nuestro discurso ha sido manipulado", ha asegurado.

El líder de Vox ha defendido su censura a varios medios entre los que se encuentra EL ESPAÑOL: "Vamos a mantener esa política", ha afirmado. Ha explicado, además que les perjudicó "no estar en el debate", porque podían "haber hecho un gran papel" en lo que considera que "fue una maraña". "Tuvimos un debate sobre si nos beneficiaba o perjudicaba. Claramente nos ha perjudicado", ha manifestado.

"Hemos minusvalorado la capacidad de los medios de comunicación de conformar la opinión pública", ha dicho Abascal durante una entrevista en Antena 3. "Me da igual como en los medios se nos califique. Nos preocupa hacer llegar nuestro mensaje que representa a mucha gente", ha añadido.

"Hace seis meses estábamos fuera del radar de los medios", ha aseverado. Abascal ha confesado que no ha llamado a Sánchez para felicitarle ni a él le "ha llamado nadie de otro partido".

Sobre lo que está por venir con sus 24 escaños ha asegurado que ahora mucha gente tiene "una voz en el Congreso que no va a ser distorsionada".

El líder de Vox ha contestado a la explicación de Casado a su fracaso este domingo, en la que cargaba contra la separación de la derecha en tres partes, siendo Vox una de ellas. "La derechista cobarde que con 186 escaños no fue capaz de combatir la ideología de izquierda no tiene ninguna lección para darnos. No ha cumplido y han entregado los medios a la izquierda", ha dicho Abascal.