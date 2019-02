Tezanos dejó fuera del comité de expertos del CIS a las empresas críticas con sus métodos

La comisión de expertos que ha convocado José Félix Tezanos para que le asesore ha nacido envuelta en la polémica, como todo lo que ocurre en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde que llegó a la dirección. Una nota oficial dio cuenta la pasada semana de que 27 catedráticos y expertos habían sido convocados a colaborar, no a propuesta del propio CIS, sino de entidades del ámbito profesional: desde el Colegio Nacional de politólogos y sociólogos a diversas universidades, pasando por el CEO de Cataluña y las "empresas del sector".

Sin embargo, algunos responsables de esas "empresas del sector" están indignados por lo que entienden como "una nueva cacicada" de Tezanos, al que atribuyen una "clara intención de blanquearse" después del "desprestigio acumulado en tan poco tiempo" por sus métodos demoscópicos "del siglo XIX".

En Aneimo, la asociación de referencia entre las empresas de estudios de opinión y de mercado, afirman haberse enterado por los medios de comunicación de la iniciativa del exmiembro de la Ejecutiva del PSOE. Fuentes de esta organziación aseguran a EL ESPAÑOL que nadie del CIS se ha puesto en contacto con ellos para solicitar colaboración. "No nos han llamado para proponer expertos, nada". Y aunque una de sus asociadas sí está representada en el comité del CIS, "ha sido contactada por otra vía".

Desde la dirección de una de las firmas asociadas a Aneimo, apuntan que la selección de los 27 expertos convocados por el CIS está -"con todos los respetos por los compañeros de oficio"- hecha con criterios de afinidad más que con criterios profesionales: "La inmensa mayoría no forman parte de empresas de estudios electorales, las que nos jugamos el prestigio en una noche electoral". Según alegan, "son esencialmente analistas, sociólogos teóricos, con gran prestigio muchos pero sin experiencia en estudios electorales".

Sesgo a la izquierda de los elegidos

Desde otra empresa del sector, en este caso SocioMétrica, denuncian que la propia creación del nuevo comité del CIS "lo único que pretende es tapar con oropeles el desprestigio en el que se ha sumido una casa tan importante".

Un repaso a los elegidos para formar parte del comité permite observar un cierto sesgo a la izquierda. Así, hay una representante de Gesop, la encuestadora que provee de estudios al PSC de Miquel Iceta. Otro es Gabriel Colomé, ex director del CEO -el CIS catalán- y hoy asesor del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Y la Complutense ha elegido a la todavía diputada Carolina Bescansa como su experta, pese a que lleva cinco años fuera de Universidad, haciendo política en Podemos. En el sector no cuestionan la valía de Bescansa, "pero no es experta en sondeos de intención de voto".

Se da la circunstancia, por otra parte, de que algunas de las empresas que Tezanos ha dejado fuera en la selección de profesionales para su comité, se encuentran las que han vertido críticas públicas contra sus métodos.

Los métodos de Tezanos

Desde la dirección de Aneimo, en todo caso, tratan de no entrar en la gran polémica suscitada en torno a unos barómetros del CIS muy inclinados a favor del PSOE: "Nosotros sólo queremos que los sondeos cumplan los requisitos profesionales, que la ficha técnica sea fiable".

Pero el cambio de método desde la llegada de Tezanos a la presidencia del centro ha descolocado al sector. "Un cambio de método tan radical nos rompe la serie y nos hurta de poder utilizar los sondeos de hace sólo un año para ver tendencias. Es como comparar peras y manzanas... no decimos que sean mejores las unas que otras. Pero aunque sean frutas, son cosas distintas".

El malestar entre los profesionales es palpable. "¿Algún director del CIS ha sido reprobado por el Congreso antes que Tezanos? No, ¿verdad?", subrayan desde Aneimo.