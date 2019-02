“¡Hijos de puta, fuera de aquí!”: así ha sido la visita de Arrimadas al pueblo natal de Puigdemont

Entre gritos de "¡Hijos de puta!", "¡Fuera de aquí!" y coros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha aterrizado este sábado en el gerundense pueblo de Amer, la localidad natal del líder independentista fugado. Los 36 diputados del partido naranja en el Parlament han comenzado a retirar lazos amarillos cuando se ha producido un altercado. Por un lado, ciudadanos exclamando "Libertad", frente a otros que les increpaban —"¡Largo de aquí, cullons!— bajo el cartel con el rostro de Puigdemont que corona la plaza del pueblo y que reza no surrender (No te rindas).

La vista de Inés Arrimadas a Amer

"Ciudadanos no va a renunciar ni a un solo palmo de Cataluña ni a un solo palmo de España. Como el principal partido de Cataluña estamos hoy en Girona, en Amer, para dar voz hoy a los que no tienen voz", ha indicado a los periodistas la jefa de la oposición en Cataluña. Mientras tanto, el griterío no cesaba. "Ser constitucionalista y vivir en estos municipios muchas veces significa callar, ir a tus calles y tus plazas y ver como el separatismo lo ha inundado todo", ha descrito.

La vida cotidiana en Amer se ha visto paralizada con la visita de Ciudadanos, que ha requerido la protección de los Mossos d'Esquadra. Por eso, Arrimadas se ha referido a la concentración de la pasada semana en Madrid: "Es muy importante sacar nuestra bandera en Colón, pero también es importante sacarlo aquí, en Girona, donde no cuesta lo mismo que sacarlo que en otras partes de España". "El último pueblo de Cataluña es tan español como La Castellana o Colón".

Inés Arrimadas también ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "confundido el separatismo con Cataluña". "Qué grave error", ha lamentado. "Hemos comprobado cómo los partidos nacionalistas no sólo no representan a todos, sino que silencian obvian e insultan a más de la mayoría de la población. Cataluña es de todos".