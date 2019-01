González Pons pide no votar a Vox: "Los riesgos populistas nos pueden llevar a errores del pasado"

El líder del PP en el Parlamento Europeo, y jefe de facto de los populares europeos, Esteban Gonázlez Pons, ha presentado al presidente de la Eurocámara con un breve discurso. En él, el político valenciano ha equiparado la importancia de la UE con la de la Constitución Española, "ambas hechas para evitar qque recaigamos en los errores del pasado".

González Pons ha pedido que no se haga caso "a los que gritan mucho, porque eso no es tener razón". Y ha pedido, por tanto, no votar a Vox, "porque la libertad está en juego en España y en Europa, con las elecciones de mayo, en la que no podemos permitirnos que los populistas tengan una mayoría de bloqueo".

Ha recordado que "desde hace más de un año, el fugado Carles Puigdemont reside en Waterloo, muy cerca del Europarlamento, y es gracias a Antonio Tajani que no ha puesto un pie allí, no a Pedro Sánchez". El líder popular ha reivindicado la Carta Magna Española, "defendida por Tajani con vehemencia y por vuestros eurodiputados con honor" como garante de la unidad de nuestro país y su Estado de Derecho

"Dicen los viejos que en este país hubo una guerra... Y en Europa hubo dos", había comenzado su alocución González Pons. "Nos dimos la UE para construir la paz y por erso no puede existir una formación democrática española que no sea europeísta", siguió.

El líder valenciano del PP ha reivindicado a Rita Barberá, a Manuel Fraga y a José María Aznar -quien le interrumpió el discurso entre ovaciones-, y ha realizado un paralelismo con los riesgos del pasado y Vox. "Quiero que los jóvenes digan que las tres guerras fueron las últimas por siempre jamás".

Los paralelismos continuaron explicando que "la UE no es un fin en sí mismo, como no lo es la Constitución, sino un medio para no repetir los errores", sijo. "Es un conjunto de valores sacralizados¡. Los de la democracia, la libertad, el Estado de Derecho... porque el Premio Nobel que tiene la Unión no es el de Economía, sino el de la Paz", como símbolo de concordia y guía de principios para el mundo y, en concreto, para España.

González Pons ha identificado las amenazas en Europa, los "nacional populismos", y los ha señalado en España también. "Debemos impedir que vuelva el nacional populismo, los líderes mesiánicos, las fronteras que separan familias, las razas superiores, las minorías marcadas, las lenguas discriminadas y la libertad perseguida", ha dicho, sin citar ningún caso, pero dejando que todo se entendiera.

Porque los paralelismos de las "soluciones", la Constitución y la UE, también se reflejan en sus amenazas. "Pensábamos que todo eso no iba a volver a ocurrir jamás, pero han regresado", ha adevrtido. "Son de extrema derecha o de extrema izquierda, son eurófobos, racistas, prorrusos..."

Nosotros somos o de centro, o democristianos, o liberales... eso dicen", ha dicho González Pons, "pero lo que somos es la mayoría en España y en Europa".