Montero carga contra PP y Cs en el Senado por su "pinza de nostalgia" contra el techo de gasto

Según lo previsto, el pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha tumbado este jueves la senda de estabilidad con la que el Gobierno socialista pretendía elevar del 1,3% al 1,8% del PIB el objetivo de déficit. La votación final ha registrado 150 noes, 97 síes y una abstención

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este jueves el "rodillo de bloqueo" y las "chinas en el camino" del PP y Cs con su "pinza de nostalgia" en el Senado a la senda de déficit, aprobada la semana pasada en el Congreso, porque constituye una "política de tierra quemada" que prima el interés "partidista".

Ha advertido de que volver al déficit del 1,3% en 2019 conlleva un ajuste "imposible" de 18.000 millones, menores inversiones de las deseadas, afectará a las comunidades autónomas y hace que la Seguridad Social suba las cotizaciones para suplir los menores ingresos.

Así lo ha señalado durante su defensa en el Pleno del Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2019-2021, aprobados por el Congreso el pasado jueves.

Antes de su intervención en el Pleno, Montero ha dicho a los periodistas que no tiene "ningún sentido" el rechazo del Senado a la senda cuando ésta ha sido aprobada de forma "contundente" y "masiva" por el Congreso e implica 6.000 millones de euros en gasto más que se han acordado con Bruselas.

"El agravio más grande es para las CCAA"

Montero ha criticado el rechazo de la mayoría del PP a la senda de déficit -que fija un déficit del 1,8% en 2019, lo que ofrece un margen de 6.000 millones-, porque supondrá volver a la meta del 1,3% del PP y acometer un "imposible" y "no conveniente" ajuste de 18.000 millones, por la reducción de déficit de nueve décimas y "los deberes no hechos por el PP en 2018".

En este sentido, ha asegurado que los "grandes perjudicados" de la no aprobación de la senda de déficit del Gobierno no serán los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que el Gobierno aprobará en enero, ya que solo impacta en un décima, sino que afectará a las inversiones, que "no podrán crecer lo que gustaría al Gobierno", y deja sin 2.500 millones a las CCAA y sin otros 2.500 a la Seguridad Social para hacer frente a la vinculación de las pensiones al IPC.

El "agravio más grande" lo tendrán las CCAA, ha afirmado Montero, quien ha explicado que no han podido hacer sus presupuestos incorporando el margen de déficit, así como la Seguridad Social, puesto que tiene que incrementar las cotizaciones" para poder "suplir" la falta de recursos que le iba a llegar con la nueva senda.

Ante el rechazo de la mayoría del PP a los 6.000 millones de margen presupuestario, Montero ha señalado también a los 'populares' que tendrán que explicar en Andalucía por qué renuncian a los recursos de 383 millones que obtendría la región con la nueva senda, así como los 133 millones en Galicia, los 124 millones en Castilla y León o los 66 millones en Murcia.

Montero ha lamentado que "ni comunidades autónomas, ni Seguridad Social, ni los Presupuestos Generales se puedan beneficiar de este dinero que implica la recuperación de derechos a todos los ciudadanos", debido "exclusivamente" a que PP y Cs quieren "poner chinas en el camino, no pensando en el interés general, sino solo en el partidista".