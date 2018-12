Casado pide a Sánchez que mantenga la prisión permanente revisable para que el asesino de Laura no quede libre

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, le ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mantenga la pena de prisión permanente revisable, sobre todo después del asesinato de la joven profesora zamorana Laura Luelmo. "España lo necesita", ha esgrimido.

"Es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para que los asesinos y violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. Ni permisos penitenciarios ni mucho menos en la calle sin reinsertar", ha defendido el presidente del PP en la sesión de control.

Sin embargo, el resto de grupos de la cámara no han estado de acuerdo. El propio Sánchez le ha afeado que esta pena —se incorporó hace tres años al Código Penal, durante el Gobierno de Rajoy— "está en vigor y no ha evitado este cruel asesinato". "Hasta que no sepamos la posición del Tribunal Constitucional [este órgano tiene pendiente resolver un recurso sobre la norma], no tomaremos ninguna decisión".

"Déjenos en paz a las mujeres"

El presidente del Gobierno no ha sido el único miembro del Ejecutivo en pronunciarse sobre el 'caso Laura'. "La derecha no ha hecho nunca nada por las mujeres más que recurrir todas las leyes de igualdad con las que nos hacemos respetar en nuestro país", ha indicado la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, durante los primeros compases de su intervención.

La diputada de Podemos Ione Belarra, visiblemente enfadada, también ha hecho referencia a la petición de Pablo Casado de mantener la prisión permanente revisable tras el asesinato de Luelmo. "Déjenos en paz a las mujeres", le ha reprochado.

"Las mujeres no necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable. Necesitamos políticas públicas antes de que nos maten", ha manifestado la parlamentaria, entre aplausos.