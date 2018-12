Arrimadas anuncia una querella contra Torra por "justificar" a los CDR

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que presentarán una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por "justificar" a las movilizaciones de los CDR que están previstas para el viernes contra el Consejo de Ministros.

En el pleno monográfico sobre los hechos del 6 y 7 de septiembre del año pasado, Arrimadas ha argumentado que Torra no ha rechazado que los CDR hagan "actos violentos" el viernes y que los está amparando en el derecho de manifestación.

Durante la sesión de control a Torra previa a este debate, Arrimadas ha pedido al presidente que llamara a que no se cometieran "actos ilegales" el viernes y que tomara medidas para evitarlo, a lo que Torra ha contestado llamando a que las manifestaciones no sean violentas.

Para ella, esto demuestra que Torra "ha perdido la última oportunidad para hacer lo que tiene que hacer como presidente", ya que, a su juicio, debería decir que los actos de los CDR son ilegales y no ampararlos en el derecho de manifestación, llamar a que no se produzcan y tomar medidas para que esto no afecte a la seguridad de los ciudadanos.

La líder de la oposición en Catalunya ha asegurado que estas son las responsabilidades que debe ejercer Torra "ante los actos violentos que van a pasar el viernes".

"Vamos a presentar contra usted una querella por su amparo, justificación y todo consentimiento para lo que va a pasar el viernes", ha criticado, y ha tachado al presidente de portavoz de los CDR.

"El golpe continúa"

Durante su intervención por el pleno monográfico que ha impulsado Cs, Arrimadas ha hecho un repaso de lo que ocurrió a partir del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las leyes de 'desconexión', hasta la declaración de independencia del 27 de octubre, y ha afirmado que en esos días el independentismo dio un "golpe a la democracia".

Además, ha acusado a los partidos independentistas de no haber rectificado esa actuación y de mantenerla actualmente: "El golpe continúa".

"No rectifican. Están haciendo los mismos errores y están agravados", y ha insistido en el miedo que, según ella, produce a la ciudadanía que Torra apele a la vía eslovena para la independencia de Catalunya.

También ha retado al independentismo a condenar "todos los actos violentos y fascistas" sean del lado que sean, ya que cree que en el último año ha habido actos violentos que son fascismo y algunos por parte del independentismo.

"Condeno todos los actos violentos y fascistas. ¿Son capaces de hacer lo mismo?", ha preguntado, y ha recriminado a Torra que niegue que independentistas hayan protagonizado actos violentos.