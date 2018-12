Casado: “Esta es la Cataluña que ofrecen los socios de Sánchez, unos CDR de kale borroka”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no deja de mirar de soslayo a Cataluña, a pesar de que ha iniciado la gira que designará a los candidatos populares para las próximas elecciones. Casado cree que la toma de la autopista AP-7 a su paso por L'Ampolla, Tarragona, por parte de los Comités de Defensa de la República —CDR— es el reflejo de “la Cataluña que querían proponer [los separatistas] a Pedro Sánchez”.

“¿Esta es la revolución de las sonrisas, la Cataluña independiente de las sonrisas? ¿La Cataluña que corta carreteras, que apalea policías, que le parte la nariz a una mujer porque quita un lazo amarillo?”, se ha preguntado el líder popular, este sábado desde Murcia. “¿Esta es la revolución de los CDR, de las CUP, de Arran? ¿Esto es la alternativa a la nación española? ¿Esa nación de naciones que hablaba Cunillera? ¿La nación que tiene que sacar presos de la cárcel, como dice Batet?”

Pablo Casado ve como directo responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha incitado, una vez más, a aplicar el artículo 155 de la Constitución. “Cataluña es un desastre. Se le ha ido de las manos al Gobierno de España”, ha considerado. “Los CDR, las CUP y Arran han convertido Cataluña en la kale borroka y han batasunizado una tierra maravillosa”.

"Cataluña se les ha ido de las manos"

El líder del PP considera que a Pedro Sánchez se la ha caído la careta y ha demostrado su “verdadera” cara, dado que “venden lo que haga falta para mantenerse en Moncloa”. “Es como el cuento del rey desnudo: lo que hay debajo son los separatistas, ERC, PDeCAT, Bildu, Podemos”.

Los responsables, para el presidente de los populares, están claros. “Por culpa de Torra y Puigdemont, de Mas y Zapatero, de Sánchez y su gobierno, en Cataluña ya no hay ley, no hay convivencia, no hay prosperidad”.

Así, la única solución, según Casado, es volver a aplicar el 155 para “recuperar la legalidad, el orden”. “Sea sensato, señor Sánchez, no espere que esto vaya a más. Cataluña se les ha ido de las manos, a Sánchez y a la Generalitat. Hay un gobierno de la Generalitat que ya no defiende ni a su propia policía, a los Mossos. No los controlan los mandos ni los defienden sus funcionarios”.