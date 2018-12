Casado pide a Sánchez elecciones o 155 para Cataluña tras el "batacazo" andaluz

El Partido Popular no ve otra salida para Cataluña que no sean o elecciones generales o la aplicación, de nuevo, del artículo 155 de la Constitución. Lo ha dejado patente el presidente de la formación, Pablo Casado, este viernes en Teruel. “Ya está bien. No aguantamos más. Que el Gobierno ponga orden en Cataluña, porque esto no da más de sí [...] No podemos estar en manos de la kale borroka independentista”, bramaba Casado. Sobre todo porque, a su parecer, Pedro Sánchez ya no tiene ninguna legitimitad. Mucho menos tras “la herida de muerte” y el "batacazo" que ha supuesto para el PSOE las elecciones andaluzas.

Casado ha arrancado hoy con la presentación de los candidatos populares para las próximas elecciones autonómicas y locales. Y ha elegido Aragón para el debut -“Porque Teruel existe”, ha reclamado- y para erigirse como el líder del único partido “muralla” y “moderado” frente a quienes quieren romper el consenso de la carta magna. “¿Qué más podemos hacer desde la oposición para que impere la cordura, la ley y la convivencia en Cataluña? Hasta el que el Gobierno tome la decisión más coherente y cabal, convocar elecciones, sólo podemos incoar el cumplimiento de la Constitución por parte de Quim Torra: pedir el 155”.

“Nosotros aprobaremos en el Senado el 155 si el Gobierno trae a votación la recuperación de la legalidad”. El líder popular lo plantea como una dicotomía, porque afirma no ver otra solución dentro “del respeto a nuestras normas de juego”. Casado ha pedido a Sánchez que dé un paso atrás, puesto que ve un peligro en la falta de medidas del Gobierno socialista respecto a Cataluña. “El propio Torra considera al presidente un ‘hilo del que tirar’. Sí, un hilo del que se podía tirar para deshacer el jersey de la estabilidad en España, para ver si podían romper la igualdad entre españoles”, indicaba.

Los Presupuestos, un "entretenimiento" de Sánchez

El líder del PP considera que los Presupuestos - aún pendientes de aprobación por parte del Consejo de Ministros y que contará, según esperan desde el PSOE, con el apoyo velado de PDeCAT y ERC- son sólo un mero “entretenimiento” para cambiar el foco de atención. “Como le va mal en Andalucía, [Sánchez] saca otro conejo de la chistera y así gana un par de meses en la Moncloa”.

La ley anual “fundamental de una legislatura” son esas cuentas y Pablo Casado mantiene que el vaivén de su tramitación es la única manera que tiene Sánchez de aferrarse a la Presidencia del Gobierno. “El debate real es si se está garantizando que se cumpla la ley y la convivencia en las calles de Cataluña: la respuesta es no. Y el Gobierno es cómplice”.

“O encarcela, procesa o, al menos, no justifica a quienes apalean en las calles, o estará siendo cómplice”, aduce el presidente popular. “El tema ya no da más de sí. La legislatura ha sido herida de muerte en las andaluzas. Sus vinculaciones y dependencias de los secesionistas y batasunos son cada vez más flagrantes”.