Paco Vázquez se convierte en 'Trending Topic' entre insultos y alabanzas por su entrevista en El Español

La valentía le ha costado a Paco Vázquez una mañana repleta de insultos y elogios. Sus declaraciones a este periódico para la sección "Hablando sobre España" han soliviantado a muchos de los que fueran sus compañeros de partido. El exalcalde de La Coruña insiste en que su opinión es la de muchos socialistas, "pero ellos no se atreven a decirlo". El artículo le ha elevado a Trending Topic.

En las próximas elecciones generales, el también exembajador ante el Vaticano no votará a Pedro Sánchez: "Me lo impiden mi idea de España y mi condición de católico". Sobre lo primero, arguye que el actual PSOE "no es un partido comprometido con la Constitución". En cuanto a lo segundo, resume: "El Partido Socialista ha vuelto a ser anticlerical, no respeta la libertad de conciencia de sus votantes y militantes".

Además, se sincera: "Posiblemente vote a Rivera". Aunque le separen de los naranjas "varios aspectos en el ámbito económico", Vázquez considera que en las próximas elecciones deberá primar el constitucionalismo: "Ellos son los que mejor lo defienden".

Un mensaje que ha gustado en la Ejecutiva de Ciudadanos. Así lo demuestran el propio Albert Rivera, Juan Carlos Girauta o Toni Cantó, que han compartido la entrevista en sus cuentas de Twitter. Los naranjas contarán con su opinión también de cara a los comicios autonómicos y municipales en Galicia.

En Podemos y en el seno del Gobierno, en cambio, no han gustado los mensajes transmitidos por Vázquez, que sigue apostando por "montar un frente constitucionalista" contra el PSOE, en el que no milita desde hace varios años.

"Paco Vázquez siempre fue la caspa útil de la derecha más rancia y triste que quiere una España en blanco y negro. Lo que no se le puede criticar es la coherencia en toda su trayectoria", le ha definido el diputado morado Hugo Martínez Abarca.

Otros han criticado su "derechización" y lo han asociado al expresidente del Deportivo de La Coruña César Lendoiro o al exministro de Franco y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga.