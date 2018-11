El exfiscal Gordillo, 'fichaje' de Cs contra los indultos: "Sánchez invade la Justicia"

Albert Rivera ha convencido al exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo para que le acompañe en su acto de este sábado contra los indultos. Abogado en ejercicio y profesor, el hombre que investigó el caso GAL, el secuestro de Ortega Lara o Rumasa clamará junto al candidato de Ciudadanos "por la independencia del poder judicial" y exigirá la convocatoria "inmediata" de elecciones. Gordillo se une así a la lista de quienes brindan su apoyo a los naranjas desde la no militancia y bajo la bandera de la plataforma cívica "España Ciudadana": Manuel Valls, Mario Vargas Llosa, Paco Vázquez...

La concentración de los liberales tendrá lugar en la plaza de Isabel II, frente al Teatro Real, y será el episodio más simbólico de los planeados por este partido en torno a los indultos. Ciudadanos incluso ha paseado por el centro de Madrid su particular "tramabús" con el eslogan de la manifestación.

Ignacio Gordillo, en conversación con este periódico, cuenta que ha aceptado la invitación de Rivera porque le "preocupa profundamente" el debate de la independencia judicial. Conoce al presidente de Ciudadanos desde hace tiempo, al que ha asesorado técnicamente -también a otras organizaciones- en asuntos como, por ejemplo, la gestación subrogada. Gordillo lleva tantos años en la universidad que algunos de sus alumnos son ya políticos de primera fila.

Durante la entrevista, el exfiscal apunta una circunstancia desterrada de los periódicos por culpa de las prisas y el cruce de estocadas declarativas: el papel del rey en un hipotético indulto. "Tendría que firmarlo él en última instancia y así lo haría si lo concediera el Gobierno. Eso pondría en un grave aprieto a Felipe VI".

Más allá de los indultos, que también, a Gordillo le subleva "la invasión de la Justicia" protagonizada por el actual Gobierno. "El Ejecutivo está atacando la independencia de la magistratura. Pongo dos ejemplos. No le gusta la sentencia de las hipotecas y sale rápidamente con un decreto. Prefiere que la abogacía del Estado se incline por la sedición y se obvian los 634 sabotajes o actos violentos recogidos por los cuerpos de seguridad". A ojos de Gordillo, octubre de 2017 en Cataluña fue "un claro caso de rebelión". Si hubiera condena y Sánchez indultara, relata el exfiscal, se calcaría el mismo esquema: "Actúo del tal manera porque no me gusta la sentencia".

Aunque Ignacio Gordillo se siente más cómodo en el debate jurídico, acepta un envite político. "Los cambios de opinión son frecuentes en el ámbito parlamentario, pero me preocupan cuando tienen que ver con asuntos trascendentales". Y menciona el cambio de opinión del Sánchez opositor al Sánchez presidente: de la rebelión a la no rebelión. También le afea haberse dejado encumbrar por los separatistas "cuando dijo lo contrario".

El exfiscal coincide con Rivera en que los indultos que ha conocido la democracia española siempre han entrañado un vínculo emocional o de interés con el presidente que se lo ha otorgado: "Otra politización de la Justicia, otra invasión por parte del Ejecutivo".

Gordillo advierte de que él nunca se inclinará por "castigar las ideologías": "Creo que las elecciones son lo mejor para el país porque atravesamos una parálisis judicial, legislativa y económica".

Concluye con una reflexión que compila sus respuestas anteriores: "Siempre he criticado la invasión de la política en el ámbito judicial. En este caso está siendo especialmente pronunciada. Me preocupa que Sánchez busque que, en la práctica, haya un solo Poder. No tiene mayoría, le quedan pocos meses en el Ejecutivo y se ve obligado al decreto porque no puede sacar adelante los proyectos en el parlamento".