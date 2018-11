Rivera inicia una ofensiva en toda España para forzar al PSOE a definirse sobre los indultos

Albert Rivera ha preparado un vía crucis parlamentario a Pedro Sánchez. Intentará que el presidente del Gobierno y sus ministros "queden en evidencia" tanto en la calle como en el escaño. "Preguntaremos por los indultos del procés siempre que podamos", reseñan en la Ejecutiva de Ciudadanos.

Los liberales han confeccionado una estrategia en busca de la caricatura del socialismo. El plan echó a rodar durante la penúltima sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. El candidato naranja preguntó a Sánchez si indultará a los presos del separatismo en caso de que sean condenados. No hubo respuesta. El pasado miércoles, el diputado Ignacio Prendes lanzó el envite a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Mismo resultado.

Los silencios del PSOE alientan el anhelo de Ciudadanos. "Se lo seguiremos preguntando durante toda la legislatura", explica un dirigente de la formación. Las acciones planteadas rebasan la esfera nacional. Según fuentes del partido, se ha registrado la misma cuestión en todos los parlamentos autonómicos en los que Ciudadanos tiene representación, a excepción de Cataluña -donde ya se viene haciendo- y Andalucía, que está en plena campaña.

Rivera a Sánchez: “O se hace el sordo, o se hace el tonto o las dos cosas”

El pistoletazo de salida lo protagonizó este jueves la Asamblea de Madrid. Ciudadanos invitó al resto de organizaciones a manifestarse "contra la impunidad" de los presos del procés. Un extremo que rechazaron PSOE y Podemos con aplausos incluidos. "Parecía que habían ganado la Champions", ironizó Rivera al enterarse.

El próximo episodio tendrá lugar, de nuevo, en el Congreso. Fruto de una moción, todas las formaciones de la Cámara deberán postularse: a favor, abstención o en contra. En este caso, el Gobierno podrá declinar argumentar desde la tribuna, pero el voto será obligatorio.

El trabajo parlamentario se combinará con una protesta en la calle. La plataforma cívica "España Ciudadana" ha convocado un acto en la capital el próximo 24 de noviembre para clamar contra la posibilidad de que Sánchez conceda los indultos.

Ciudadanos considera "el golpe de Estado en Cataluña" la crisis "más grave de la democracia". Por encima incluso del 23 de febrero de 1981. Así lo explicitó en el Congreso el responsable de Justicia en la Ejecutiva naranja, Ignacio Prendes.

Distintos cargos socialistas, entre ellos Miquel Iceta -líder del PSC- o la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, han insinuado la intención de indultar a los ahora acusados si son condenados. Así lo recordó Inés Arrimadas cuando Felipe González achacó a Ciudadanos "anticiparse" al desenlace judicial. "Fueron ellos quienes lo hicieron", conciben los naranjas.

El silencio del Gobierno

Rivera, en el Congreso, fue el primero en preguntar. Acusó a Sánchez de ser "el abogado defensor de quienes promovieron el golpe". Recriminó a la alianza PSOE-Podemos "negociar indultos en la cárcel", además de los presupuestos. Concluyó su intervención dibujando al presidente como un hombre "sin escrúpulos". El líder socialista hizo caso omiso de la pregunta. Pasó de puntillas y contestó con demoscopia y el "pasado en el que Ciudadanos apoyaba al PP".

Al candidato liberal le siguió, también en la tribuna de la Carrera de San Jerónimo, el responsable de Justicia del partido y diputado, Ignacio Prendes. Mismo escenario: sesión de control al Gobierno. Aunque con otro oponente: Dolores Delgado, ministra de Justicia.

"Sánchez apoyó el 155 hace un año. El actual Gobierno parece víctima de un episodio de amnesia. Ha convertido a los independentistas en sus socios. Varios compañeros suyos se han mostrado partidarios del indulto. Se lo pregunto a usted, ministra. ¿Va a indultar a los presos del procés?", así empezó Prendes su intervención.

Delgado no dijo ni que sí ni que no: "Usted da por sentadas muchas cosas que todavía no han ocurrido. La vigencia del indulto data de 1870. El primer artículo de esa ley señala que cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado. No establece las excepciones que ustedes piden".

La responsable de Justicia hizo un repaso a la legalidad vigente, pero concluyó: "Responderle sería hacer ciencia ficción. Lo preguntan con el único objetivo de desgastar al Gobierno".