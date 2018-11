Dani Mateo: "En Cataluña no pasa nada si te suenas los mocos con la senyera"

Dani Mateo, en el centro de la polémica estos últimos días por sonarse los mocos con la bandera de España en El Intermedio (laSexta), ha expresado su enfado por la encendida reacción a este gesto, por el que ha sido 'masacrado' en las redes sociales y que ha dado lugar a protestas a las puertas de los teatros en los que actúa los fines de semana y a que marcas de las que era imagen le abandonen. El cómico ha hablado incluso de abandonar España si no se le deja trabajar con libertad.

"Si yo el gag lo hubiera hecho con una bandera catalana, no hubiera pasado nada. Toni Soler lo hizo y no pasó nada. Es un dato objetivo: en Cataluña se puede hacer. Eso es así. Me sabe mal, España no se merece que cuatro imbéciles sean España", ha afirmado en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio.

Mateo ha dicho que Madrid, donde vive desde hace más de 15 años, empieza a ser hostil para él: "Me preocupa que recibo amenazas y me llama la policía no para protegerme sino para denunciarme". Además, ha recordado a su admirado Pepe Rubianes, denunciado por "cagarse" en España en TV3, pero ha puntualizado: "Yo no he tenido sus cojones". A lo que ha añadido que "quizá" acaba como él, "trabajando en la Sala Capitol de La Rambla sin salir de allí".

🔴 DIRECTE | DANI MATEO (@DaniMateoAgain): “Si Espanya diu que la bandera no es toca, quin serà el següent pas? Tancar els teatres? Si és així, que es digui, perquè potser el que he de fer és marxar” 👉 L'entrevista sencera: https://t.co/ZCOmQgqWUu pic.twitter.com/2GGxhjjpGU — El suplement (@elsuplement) November 17, 2018

"Hay más gente que me da apoyo que la que me amenaza, pero los que me amenazan son violentos. Estamos en un ambiente de preguerra, cada uno cogido a su símbolo: la cruz, la bandera española, la bandera. Me ha tocado a mí porque hay tensión y querían una cabeza en la lanza, como Juego de Tronos", ha afirmado el humorista.

"Cojo las maletas y me marcho"

En relación con su planteamiento de abandonar España, que no se sabe en qué medida va en serio, ha sostenido: "Si España dice que no se puede hacer humor con la bandera, lo siguiente será prohibir La vida de Brian, y cerrar los teatros y sólo harán comedia Bertín Osborne y Arévalo. No sé si quiero vivir en un país donde no se puede hacer mi tipo de comedia. Si un juez me dice que no puedo hacer humor con la bandera, quizás me marcho a Bélgica, como Valtònyc. Si sigue así cojo las maletas y me marcho".

Asimismo, Mateo, que dice estar "triste", confiesa además estar arrepentido o al menos no muy de acuerdo con las disculpas que ofreció en el propio Intermedio junto al 'Gran Wyoming': "Pedimos perdón y no sé por qué. Se tenía que calmar el ambiente".