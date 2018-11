Iglesias advierte a Sánchez: sin Presupuestos no le asegura su apoyo

Los Presupuestos de 2019 están en vía muerta. Una vez que los partidos independentistas catalanes anunciaron el pasado viernes que no están dispuestos a apoyarlos mientras siga adelante la causa judicial contra el proceso independentista, el Gobierno de Pedro Sánchez se ve abocado a prorrogar las cuentas de 2018 elaboradas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ésas que el PSOE rechazó en el Congreso, que Podemos calificó de "estafa" y que luego asumieron para gobernar con ellas tras la moción de censura, incluso pidiendo a la oposición que evitaran introducir enmiendas. Pero si no hay Presupuestos, Pablo Iglesias ya no asegura su apoyo al Ejecutivo.

Podemos advierte de que "el presidente tiene que centrarse en sacar las cuentas adelante". Y si este lunes EL ESPAÑOL informaba de que dirigentes del grupo parlamentario estaban convencidos de que "hay ministros que no quieren que se aprueben" las cuentas públicas pactadas entre Sánchez e Iglesias, ahora el partido morado tira por elevación. Fuentes internas revelan a este periódico que temen que el presidente esté jugando a presumir de "unos Presupuestos progresistas" que, en realidad, no tiene intención de sacar adelante. "O al menos, de darlo todo por ellos", añaden.

El pacto alcanzado por Sánchez y su socio preferencial incluye más de la mitad de medidas que no son realmente económicas: contra la violencia machista, cambios en la ley electoral, derogación de los delitos de injurias al Rey y de enaltecimiento del terrorismo, conciliación familiar... Y, de hecho, exigen que se pongan en marcha cuanto antes, más allá de que haya o no votos para aprobar las cuentas. "Para eso hemos impuesto las mesas de seguimiento" que empezaron sus reuniones la semana pasada, recuerdan.

Las citadas fuentes confirman a este periódico que en Podemos se cree que el presidente "debería hacer más" para que el Parlamento apruebe el proyecto. De hecho, Iglesias presume de "haber hecho cuanto había que hacer" por lograr los apoyos que le faltan al proyecto en el Congreso de los Diputados: los de PDeCAT y ERC. A estos dos partidos les reprochan que mezclen los asuntos del juicio al 'procés' y la negociación presupuestaria. "Las cosas, por separado", reclaman.

De hecho, Joan Mena, el portavoz de los socios catalanes de Podemos, Catalunya en Comú, se añadió a la ofensiva este lunes advirtiendo a ERC y al PDeCAT de que será "difícil" que se aprueben las cuentas de la Generalitat si no hay luz verde a los Presupuestos Generales del Estado. Un intercambio de apoyos a tres bandas que ya sugirió Ada Colau desde el Ayuntamiento de Barcelona.

Noelia Vera, portavoz del partido, y Pablo Echenique, secretario de Organziación. Efe

"Llegado el escenario de que no se aprueben los Presupuestos, decidiremos", advirtió este lunes Noelia Vera, portavoz de la dirección de Podemos. "Sería una muy mala noticia que no salieran", añadió, "porque son el mejor pacto que se ha hecho en estos años de democracia".

Un acercamiento PSOE-Cs

Lo que temen los de Iglesias es que sean verdad los síntomas de acercamiento iniciados la semana pasada entre Ciudadanos y el PSOE. Después de que el partido de Albert Rivera anunciara el desbloqueo del trámite parlamentario de las cuentas públicas, Sánchez dijo que estaba dispuesto a abrir "a todos los partidos, de izquierda a derecha" la negociación.

Al día siguiente, Iglesias le recordó en el Congreso que no debe "volver a equivocar quiénes son sus socios". Y este lunes, José Luis Ábalos, ministro y secretario de Organización socialista, ha revelado el compromiso de Sánchez ante la ejecutiva del PSOE: agotará la legislatura "con o sin Presupuestos", pese a los avisos de quien le apoya en el Congreso.

En Podemos recuerdan el compromiso de su secretario general con el acuerdo alcanzado y firmado solemnemente en Moncloa. Iglesias "ha hablado con todos los independentistas" y "ha movido todos los hilos posibles" para sumar esos apoyos. Los dirigentes del partido morado pretenden así reivindicar -sin admitir explícitamente que para eso fueron- las citas con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners y con el fugado Carles Puigdemont vía telefónica. "Habrá que hablar con Pedro Sánchez, para ver qué trabajo está haciendo él", concluyen.

Así, al admitir que "siendo realistas" el futuro del acuerdo peligra, las fuentes citadas de Podemos advierten de nuevo al PSOE de que "se ve más fácil que acabemos en elecciones anticipadas" e Iglesias afirma que en ellas "saldrán a ganar", no vaya a ser que Sánchez acabe pactando con Rivera.