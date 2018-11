Ejército y la Guardia Civil ‘responden’ a Dani Mateo: “La bandera es el símbolo de nuestra nación”

Nuevo debate sobre los límites del humor. El Ejército de Tierra y la Guardia Civil han mostrado su descontento en sus perfiles de Twitter después de que Dani Mateo, humorista y colaborador de El Intermedio, protagonizara este miércoles un sketch en el que simulaba sonarse los mocos con la bandera de España. “No quería ofender”, ni al Rey, ni a los españoles, “ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos”, dijo Mateo disculpándose en tono irónico.

“Nuestra bandera representa a todos y le corresponden los máximos honores. La respetamos porque es el símbolo más importante de nuestra nación”, ha manifestado el Ejército de Tierra.

Nuestra #Bandera, representa a todos y a la que le corresponden los máximos honores. La respetamos porque es el símbolo más importante de nuestra nación. #SomostuEjército pic.twitter.com/U9jE59l2nd — Ejército de Tierra (@EjercitoTierra) 1 de noviembre de 2018

Siguiendo la misma línea crítica, la Guardia Civil ha expresado que no respetar la bandera no puede entenderse como “humor”, porque “es ofender gratuitamente a los que la siente con orgullo y a los que han entregado su vida” a los “valores de paz y libertad que representa”.

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 1 de noviembre de 2018

Dani Mateo bromeaba con la intervención de la Princesa Leonor en el acto organizado en la sede central del Instituto Cervantes para conmemorar los 40 años de la Constitución. Emulando a la Princesa de Asturias, el cómico comenzó a leer el prospecto del Frenadol mientras el himno nacional sonaba de fondo, cuando empezó a simular que estornudaba y recurría a una bandera española para sonarse.

La parodia ha tenido tal repercusión en las redes sociales que, ante las críticas, Dani Mateo ha decidido abandonar temporalmente Twitter. "Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. En la guerra no hay risa".