Torra alecciona a Pedro Sánchez: "Así no, su crédito político se ha acabado"

Quim Torra ha aprovechado el acto fundacional de la Crida Nacional per la República para cargar contra el presidente del Gobierno por, a su juicio, no hacer gestos hacia Cataluña: "Señor Sánchez, así no. Por lo tanto, el crédito político del presidente Sánchez se ha acabado. Nunca renunciaremos al diálogo político, pero el crédito de Sánchez se ha acabado". El presidente de la Generalitat también ha pedido a los asistentes en el pabellón Nou Congost de Manresa que sigan movilizados en defensa del proceso soberanista: "No dejéis de apretarnos. Apretad, apretad".

Por su parte, Carles Puigdemont ha emitido un discurso por videoconferencia desde Bruselas en el que ha reivindicado el primer aniversario de la proclamación del Parlament al tiempo que ha llamado a la movilización política de los catalanes para conseguir concretar la independencia:"No nos hemos rendido ni nos rendiremos".

Puigdemont, que será el líder de la Crida como "presidente fundador", ha dicho igualmente que en Cataluña hay "la energía y la masa crítica" para que cristalice la independencia que hace un año no se concretó, y ha puesto la Crida Nacional al servicio de este objetivo.

▶️ president @QuimTorraiPla: "Faig meves les paraules de @KRLS: Així no senyor Sánchez. El crèdit polític del president Sánchez s’ha acabat. No tenim res a perdre, endavant i sense por. Som al costat correcte de la història, lluitem per una causa justa, guanyarem!"#CridaNacional pic.twitter.com/LFcb2piUTF — Crida Nacional🎗 (@CridaNacional) 27 de octubre de 2018

"Fuera el Borbón"

El expresident también ha cargado contra el Estado y contra el Rey por no reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y ha avisado de que este rechazo no le frenará: "Dijimos que haríamos un país mejor y haremos un país mejor. Tenemos la fuerza suficiente para hacerlo".

Entre los 6.000 asistentes que, según la organización, han llenado el pabellón de Manresa, las consignas más coreadas han sido "unidad" y "libertad", aunque también ha habido gritos contra el Rey como "fuera el borbón" y "Ni un paso atrás".