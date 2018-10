Quim Torra, un año después de la DUI: "Volver atrás no es una opción"

"Volver atrás no es una opción". Quim Torra mantiene su desafío a las instituciones un año después de que Carles Puigdemont anunciase la declaración unilateral de independencia (DUI) y, poco después, se aprobase la aplicación del 155 sobre Cataluña. El president de la Generalitat, en un mensaje institucional emitido por TV3, ha advertido de que "no renunciaremos al derecho de autodeterminación".

En concreto, Quim Torra ha señalado que no habrá "monedas de cambio" en el desafío secesionista catalán. Según su discurso, el camino conduce irrevocablemente hacia la proclamación de una república catalana independiente. También ha calificado la autodeterminación como "un derecho del pueblo" al que no está dispuesto a renunciar.

El president de la Generalitat se ha expresado en estos términos en una fecha marcada en rojo en su calendario: el 27 de octubre, primer aniversario de la DUI de Puigdemont. Ha lamentado que el proceso soberanista "no ha transcurrido como queríamos" y ha culpado de ello a la "maquinaria represiva". En cualquier caso, Torra advierte de que "no aceptaremos que Cataluña no pueda decidir su futuro".

También se ha referido a la futura sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos catalanes encausados por su participación en la DUI. Si la sentencia es condenatoria, "nos enfrentaremos con la determinación del 1 de octubre y del 3 de octubre".

La Crida Nacional

La Crida Nacional per la República, el movimiento político impulsado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su actual presidente, Quim Torra, y el diputado de JxCat Jordi Sànchez, celebrará su convención fundacional este sábado a las 18.30 en Manresa (Barcelona).

Para este acto han elegido una fecha simbólica para el independentismo: el primer aniversario desde que el Parlamento catalán declaró la república catalana, lo que motivó la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 para intervenir la autonomía. Puigdemont lleva ya unos meses articulando la Crida como un movimiento transversal de partidarios de la independencia, pensado precisamente para afrontar un nuevo intento de conseguir la república con más garantías y mejores resultados -para el soberanismo- que el anterior.

El acto de la Crida servirá para que se presenten la ponencia organizativa y la ponencia política de la organización, los documentos que empezarán a definir cómo se estructura orgánicamente el movimiento y cómo plantea lograr sus objetivos. Fuentes del partido consultadas por Europa Press han explicado que los documentos se presentarán a los asistentes para que conozcan con profundidad su contenido, pero no se someterán a votación, algo que se hará más adelante.

La convención, en el Pabellón Nou Congost, contará con las intervenciones de los tres promotores: Puigdemont, desde Bélgica; Jordi Sànchez, encarcelado desde hace un año, y el presidente Torra, que acudirá al acto.

Diferencias con el PDeCAT

La Crida Nacional se anunció a principios de verano con la aspiración de convertirse en una plataforma transversal del independentismo que aglutinara a todas las fuerzas partidarias de un Estado catalán: partidos como el PDeCAT, ERC, CUP, Demòcrates y Mes.

Pasados los primeros días, todas las formaciones invitadas a participar se desmarcaron de la iniciativa excepto el PDeCAT, el partido originario de Puigdemont, formación que ahora ve con recelos ciertos movimientos de la Crida.