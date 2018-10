El Gobierno recurrirá la reprobación del Rey aunque el Consejo de Estado no ve base para hacerlo

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al Rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce "idóneo".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por "sentido de Estado", ya que entiende que la resolución del Parlament es "inconstitucional" y que, en todo caso, "respeta" la resolución del Consejo de Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió de que el Ejecutivo adoptaría "todas las medidas legales a su alcance" en defensa de la legalidad tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindicaba los valores republicanos y apostaba por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

Celaá, ha recordado que estos informes del órgano consultivo no son vinculantes para el Ejecutivo. El Consejo de Estado entiende que la moción del Parlament no constituye "objeto idóneo para su impugnación", pero el Gobierno no comparte la argumentación.

"El Gobierno no entra en el poder judicial ni en la Fiscalía. Ni tiene dudas ni deja de tenerlas. Está a la espera de concoer las calificaciones que a este respecto puede hacer la Fiscalía y la Abogacía del Estado", ha afirmado la portavoz.

Y ha añadido: "La Fiscalía no sigue ningún tipo de interés del Estado. Es autónoma e imparcial. Los fiscales y los jueces son independientes".