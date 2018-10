Casado a Sánchez: "¿No se da cuenta de que es partícipe y responsable de un golpe de Estado?"

Pablo Casado replicó al presidente del Gobierno tras su intervención en el Parlamento. El líder del PP comenzó directamente con preguntándole a Pedro Sánchez por su relación con los partidos independentistas que necesita para sacar adelante las cuentas públicas: "¿No se da cuenta de que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando en España?".

El líder de la oposición pidió al jefe del Ejecutivo "defender" la Constitución. "Lo que dice es que la soberanía del pueblo español reside en las dos Cámaras, no solo en esta". Casado atacó también al Gobierno por los Presupuestos que envió a Europa. "En Europa preocupan los Presupuestos Generales del Estado. Ya sé que tiene un dream team en economía: su vicepresidenta, que decía que el dinero público no era de nadie; su vicepresidente, Pablo Iglesias, que asesoró en Venezuela...".

Casado insistió en la idea de que "a usted le vean como una administración tóxica como la de Italia. Si le vieran como a Francia, la prima de riesgo no subiría tanto". Además, el presidente del PP reprochó a Sánchez que "los que nos llamaron 'patriotas de hojalata', los que ponían en solfa nuestros presupuestos, ¿ustedes nos van a dar lecciones?".

"Acabar con la pobreza"

El líder de la oposición se presentó como un político que apuesta por "acabar con la pobreza, no con los ricos, eso es lo que queremos nosotros. Ojalá haya mucha más gente rica, haya más empresas, más emprendedores en España". Además, Casado tiró de ironía para preguntar a Sánchez si ha contado en Europa "que da indicaciones sobre lo que tienen que hacer los jueces, que le chantajean directamente diciendo que no va a haber Presupuestos si la Fiscalía no interviene".

En su turno, Albert Rivera reconoció que su partido apoya la posición de Estado de "cumplir con los contratos vigentes", pero pidió a Sánchez "replantearse qué hacer en un futuro: ¿miramos hacia otro lado si se violan derechos humanos? ¿No controlamos lo que pasa con ese armamento? Francia y Alemania han tomado posición, ¿qué vamos a hacer nosotros?".

Vencer "al populismo y al nacionalismo"

El líder de la formación naranja atizó a Podemos por proponer cargar a los Presupuestos Generales del Estado los productos "que vendemos a terceros. Son unos linces de la economía: la mejor solución era que ese material nos lo quedemos nosotros". Rivera pidió a Sánchez "una posición común europea, porque lo que necesita Europa es combatir el populismo y el nacionalismo".

Asimismo, Rivera culpó a Sánchez de que "por estar un cuarto de hora más en Moncloa es capaz de aliarse con los enemigos de Europa". Antes de finalizar, el político catalán dijo que "el futuro de España no pasa por el sanchismo: que es no tener ninguna idea y pactar con el que le da el poder. Hay que volver al constitucionalismo del siglo XXI, moderno, europeísta".

"Retire sus palabras aquí y ahora"

El presidente del Gobierno ha contestado al líder del PP indignado por su acusación de ser "partícipe y responsable de un golpe de Estado". Sánchez ha iniciado su respuesta a Casado exigiendo que "retire aquí y ahora esas palabras".

El jefe del Ejecutivo se ha quejado de que el líder de la oposición se haya salido del guión, el Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí. Casado había celebrado que por fin estuviera Sánchez en el Congreso y justificado que por eso le sometería a interpelación en varios asuntos... como el de Cataluña. "Le tendré que responder, en todo caso", ha admitido el presidente, aunque ha acusado a Casado de "irresponsable".