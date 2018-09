A Albiol, "en cinco palabras", no le salen las cuentas: "Me presento a la alcaldía de Badalona"

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, dio inicio este jueves a su campaña para recuperar la alcaldía de Badalona, ciudad que gobernó de 2011 a 2015, y ha asegurado que lo hará a través de "un proyecto que va más allá de las siglas de un partido político, un proyecto de ciudad".

"Mi lugar ha sido, es y siempre será Badalona", aseguró Albiol en un discurso en un Teatro Principal de Badalona (Barcelona) con sus 354 localidades llenas y sin ningún rastro, ni en el escenario ni en su discurso, de las siglas del Partido Popular.

Albiol arrancó su discurso de la siguiente forma: "Y yo quiero empezar esta conferencia con cinco palabras. Voy a empezar la conferencia con cinco palabras. Y esas palabras son: 'Me presento a la alcaldía de Badalona'". Sin embargo, no debió hacer bien la cuenta porque esa frase a pesar de ser breve consta de siete palabras y no de cinco, como aseguraba el candidato del PP a la alcaldía de Badalona.

Albiol y su candidatura en "cinco palabras" Redacción | Agencias

Albiol criticó al anterior gobierno municipal (Guanyem Badalona en Comú, ICV-EUiA y ERC) por haber sido "un gobierno débil, que perdió las elecciones, que no tenía la legitimidad de los vecinos y que ha utilizado el Ayuntamiento exclusivamente en favor de cuestiones que nada tienen que ver con Badalona".

El exalcalde de Badalona aseguró que su intención, si gana las elecciones municipales de mayo de 2019, es recuperar "el proyecto de ciudad" que llevó a cabo en los cuatro años que fue alcalde.

El momento más aplaudido de su discurso ha sido cuando Albiol ha asegurado que mientras él gobernó la ciudad "nadie por el hecho de venir de fuera tenía más derechos que un vecino de Badalona" y que "aquellos que vinieron a adaptarse y trabajar tuvieron las mismas oportunidades".

Albiol ha advertido de que "estas elecciones se van a celebrar con un cierto clima de contaminación política", pues "algunos van a intentar convertirlas en un plebiscito sobre el conflicto político y social que vivimos en estos momentos en Cataluña".