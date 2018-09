Los exabruptos de Rufián contra Aznar y las respuestas del expresidente

Prometía ser uno de los 'enfrentamientos' más intensos de la comparecencia y no defraudó. Las preguntas de Gabriel Rufián, diputado de ERC, a José María Aznar y las respuestas de éste durante la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP dieron mucho trabajo a Pedro Quevedo, presidente de la comisión.

Las preguntas de Rufián han provocado que los diputados del PP protesten constantemente y las respuestas del expresidente han logrado sacar carcajadas al portavoz de ERC que ha espetado "me descojono".

Gran bronca entre Rufián y Aznar en el Congreso

1. "Lo entiendo como señor de la guerra que es"

Rufián ha comenzado queriendo aclarar "tres mentiras" de Aznar ante las preguntas de Rafael Simanca: "Ha dicho que no se enviaron soldados a la invasión de Irak y le entiendo como señor de la guerra que es".

El expresidente ha insistido en que esos efectivos fueron a Irak "bajo mandato de la ONU" y como parte de una "fuerza de estabilización con 50 países más". "No participó ni uno solo y usted apoya un gobierno que vende mecanismos de alta precisión, supongo que porque les conviene para seguir intentando romper el orden constitucional en España", ha incidido Aznar.

"No, no apoyamos la venta de armas a teocracias asesinas", le ha respondido Rufián, quien ha mostrado fotos del expresidente con el dictador guineano Teodoro Obiang y con el libio Muamar el Gadafi. "Tenga un poquito de vergüenza y no me hable a mí aquí de bombas", le ha soltado.

2. "¿Tiene usted algo que decir a los padres de Couso?"

"José Couso asesinado" rezaba la camiseta de Rufián, que preguntó a Aznar: "Usted ha dicho que no tenía que pedir perdón a nadie, ¿tiene algo que decir a los padres de Couso?". Ante la sonrisa irónica del expresidente aseguró que no hacía falta que contestara: "su cara lo dice todo".

3. "Echamos a ladrones y carceleros como usted"

"Usted ha dicho que se solidariza con Eduardo Zaplana, se solidariza con sus presos corruptos, yo me solidarizo con mis presos políticos", ha dicho Rufián cuando Aznar ha refiriéndose a que Aznar lamentase que Zaplana esté en prisión con una leucemia.

Además, el portavoz de ERC ha insistido durante la jornada en que hicieron una moción de censura para echar al PP: "No era un sí a Pedro Sánchez, eran un no a ladrones y carceleros como usted".

Aznar ha reiterado que los políticos presos están allí "por violencia, por golpistas y por querer romper el orden constitucional".

4. "¿Tiene usted vergüenza?"

Rufián ha calificado una y otra vez a Aznar de "sinvergüenza". "Usted ha sido presidente de un partido condenado por sentencia firme por corrupción, ha sido presidente de un Gobierno con decenas de cargos públicos condenados por corrupción y usted ha sido responsable de una invasión que provocó centenares de miles de muertos de condenados a la muerte más vil. La pregunta es muy simple: ¿tiene usted vergüenza?", ha inquirido tras las aclaraciones, como primera pregunta.

"No sé a qué ha venido usted aquí", ni tampoco es que venga con demasiado entusiamo a unas instituciones pertenecientes a un régimen que quiere destruir", le ha contestado Aznar. "Usted pertenece a un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional y que tiene a sus representantes en prisión", afirmado. Rufián le ha replicado que el golpista es Aznar: "No tiene vergüenza, defiende un partido fundado por golpistas del año 36". "Igual tengo que aguantar que me llame golpista", se ha quejado a Quevedo.

Aznar también se ha defendido de las acusaciones de corrupción a miembros de su Ejecutiva: "En España está ocurriendo una regla muy grave, que es que se está convirtiendo la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad, se están invirtiendo las cargas de las pruebas de una manera muy peligrosa".

5. "La boda de su hija parecía un cártel"

Rufián ya había aludido a la boda de la hija de Aznar en una pregunta previa, enumerando algunas de las personas que estuvieron allí presentes: "Más que una boda parecía un cártel". El expresidente le ha pedido repetir la enumeración. "Esto va a ser divertido, espero una respuesta genial", le ha dicho Rufián.

"Yo no me casé ese día", ha contestado Aznar. El diputado de ERC se ha animado a preguntar una vez más: "¿Cómo es posible que de la boda de su hija solo queden por imputar los camareros?".

Aznar, de nuevo, no se ha arrugado: "Usted no debe tener hijos que casar". Y le ha espetado: "Si usted es capaz de retener toda una lista de boda a lo mejor tiene un futuro organizando eventos". "A mi la boda me la trae al pairo", ha dicho Rufián, "pero se lo tengo que preguntar".

6. Selfie para los medios y un "usted se decojona"

En un momento de la comisión Rufián ha fotografiado a García Egea y a Maillo. "Se hace selfies para los medios", le ha reprochado Aznar. "El selfie es para ellos que se descojonan de enormes casos de corrupción. Para usted que se descojona. Vergüenza, vergüenza le tenía que dar", ha afirmado el portavoz de ERC.

7. "Le ha faltado el gato para ser Vito Corleone"

Rufián ha finalizado su intervención destacando el parecido de Aznar con el célebre mafioso ficticio de 'El Padrino': "A usted simplemente le ha faltado el gato para ser como Vito Corleone".

Y ha completado la intervención con un recuerdo a la guerra de Irak: "Espero verlo sentado en un tribunal de Derechos Humanos", ha sentenciado.

"Ya que se ha interesado tanto en mi biografía, ahora no tengo gato. Pero tuve uno de pequeño y tres mientras estuve en la Moncloa", le ha contestado Aznar.

Aznar ha lamentado el "histrionismo" de Rufián para intentar ser el protagonista de la comisión y en los medios de comunicación por medio de "frases tabernarias" que no merecen "ni el más mínimo de sus desprecios" por su "falta de vergüenza".