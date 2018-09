Aznar: "No he sido jamás imputado ni llamado a declarar. No tengo que pedir perdón por nada"

José María Aznar llegó al Congreso de los Diputados este martes a primera hora escoltado por el presidente del PP, Pablo Casado, el 'número dos' del partido, Teodoro García, y la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat. Una entrada de honor impensable hace tres meses, en la época de Mariano Rajoy. Con un cuaderno azul en la mano, el expresidente del Gobierno negó cualquier vinculación con la caja b del PP que se analiza en la comisión que hoy protagoniza: "No he sido jamás imputado ni llamado a declarar. No tengo que pedir perdón por nada".

El primer portavoz en preguntarle ha sido el socialista Rafael Simancas, que ha iniciado su comparecencia insistiendo en que ya "hay sentencias en que le señalan a usted" como responsable de las corruptelas del partido. A continuación, pidió a Aznar que reconozca los hechos y "no escurra el bulto", que "pida perdón por años decorruptelas" y que "asuma las responsabilidades que le correspondan".

Aznar negó conocer a Francisco Correa, a pesar de que el cabecilla de la trama Gurtel fue uno de los invitados a la boda de su hija Ana Aznar con Alejandro Agag. "Ni lo conocía ni lo contraté", aseguró. El exjefe del Ejecutivo le devolvió el golpe recordándole que solo el PSOE ha sido condenado por los tribunales y que, por tanto, si algún partido debe pedir perdón debería ser el suyo.

Aznar en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP

Aznar también ha negado haber cobrado alguna vez sobresueldos. "En aquellos años yo cobraba como diputado y como presidente del PP, que formaban parte de mi base imponible en la declaración de la renta. No he recibido ningún ingreso más ni he autorizado orden de pago que no fuera legal". Además, el exlíder del PP ha dicho que se siente "orgulloso" de haber pilotado el partido durante 14 años y reprochó a Simancas que insinuara que él hubiera ordenado alguna vez pagos irregulares en la formación conservadora. "Es ir demasiado lejos, incluso para usted".

El exlíder del PP, retirado ya de la vida política, será interrogado a lo largo de la mañana por el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, que llegó este martes con una camiseta que dice: "José Couso, asesinado", en referencia al cámara de Telecinco asesinado en Bagdad durante la guerra de Irak. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también preguntará a Aznar a lo largo de la mañana.