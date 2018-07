Que Arrimadas pueda hacer política sin que la llamen "puta": manifiesto de mujeres en su defensa

"Inés Arrimadas, ganadora de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, a causa de no ser nacionalista, sufre una persecución implacable por quienes usan la fuerza y la amenaza como único argumento. No podemos permanecer en silencio", señala el manifiesto firmado por más de medio centenar de mujeres, con destacada presencia de nombres del mundo del arte y la cultura, en defensa de la dirigente de Ciudadanos. Entre las firmantes, de ideología muy dispar, están la escritora y académica Soledad Puértolas, la escultora Esperanza d'Ors, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, la directora de la Academia de la Historia Carmen Iglesias o la periodista Anna Grau.

"Defendemos firmemente una Europa de las libertades, en la que una mujer pueda dedicarse a la política sin por ello recibir los insultos más denigrantes y continuos como, tristemente, una y otra vez, ser llamada “puta”, explica el documento, que se ha dado a conocer este viernes.

De forma recurrente, Inés Arrimadas, al igual que otros políticos constitucionalistas en Cataluña, viene siendo objeto de acoso, ofensas y amenazas en plena vía pública. El último de este tipo de incidentes lo sufrió el viernes pasado en Canet de Mar (Barcelona). Hasta ahora ningún colectivo, ni siquiera feminista, se había solidarizado con Arrimadas, pese a la gravedad de los ataques sufridos, en muchos casos con evidente cariz machista.

Soledad Puertola, Esperanza d'Ors, Carmen Iglesias y Mayte Pagazaurtundua.

"Discursos racistas y encendidos"

"Quienes representan a los ciudadanos catalanes deben ser los que paren este atropello. Se debe perseguir a los que insultan y amedrentan a representantes políticos, democráticamente elegidos. Aplicar la ley del delito de odio es un primer paso", asegura el manifiesto que sale al paso de los ataque a la líder de Cs en Cataluña.

En el manifiesto, titulado "En defensa de Inés Arrimadas", las firmantes manifiestan su "indignación" frente a quienes no respetan los valores que caracterizan a una sociedad democrática. "El odio y el insulto forman parte de un discurso violento que no debemos permitir. No hay excusas", subrayan.

Denuncian además los "discursos racistas y encendidos" de algunos políticos "que nos recuerdan los peores momentos vividos en las calles de Europa", y que están contribuyendo a generar una "situación insostenible". "Hay avisos, antorchas que señalan que la situación es peligrosa", advierten. Y destacan como particularmente "inquietante" que se recurra a "la amenaza a la mujer en sí, de manera específica, lo que indica algo tenebroso que recorre el inconsciente colectivo".

Las firmantes

Las firmantes del manifiesto, a las que podían seguir sumándose adhesiones, son Maite Pagazaurtundúa (diputada del Parlamento Europeo), Carmen Iglesias (académica de la Historia y de la Real Academia Española), Soledad Puértolas (escritora), Esperanza d’Ors (escultora), Blanca Soto (galerista), Esther Bendahan (escritora), Mercedes Monmany (escritora y crítica literaria), Consuelo Ordóñez (abogada), Cayetana Álvarez de Toledo (periodista y portavoz de Libres e Iguales), Ana Iríbar (coordinadora en Casa de América), Anna Grau (periodista), Valerie Miles (editora), Vanessa Montfort (escritora), Berta Vías Mahou (escritora y traductora), Lourdes Ventura (escritora), Marta Robles (periodista y escritora), Isabel Sagués (gestora cultural), Nuria Amat (escritora), Philippine González-Camino (editora), Viorica Patea (catedrática), Reina Roffé (escritora), Carla de La Lá (periodista), Cira Toledo (empresaria y modelo), María Eugenia Iriarte (abogada), Virginia Hatchuel (prensa y comunicación), Giovanna Gutiérrez de Calderón (periodista y presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación), Astrid Misrahi (profesional liberal), Gema García Delgado (médico), Isabel Escribano van Hoolwerff (prensa y comunicación), Rosemary Blake (empresaria), Concepción López-Jurado Romero (registradora de la propiedad), Eleonora Autin (licenciada en Ciencias Políticas), María José Pinto (enfermera), Elisa Romero Huidobro (catedrática de Literatura), Ana Merino (periodista), Inmaculada Vilardebó (periodista), Paloma Hinojosa (pintora), Ana María Hernández Solís (abogada), María José Alonso Parreño (abogada), Mercedes Conde (psicóloga), Yolanda Merino (historiadora), María Ruiz (directora de escena), Mercedes Lezcano, (directora de escena), Consuelo Triviño (escritora), María Escribano (crítica de arte), Carmen Ballvé (fotografa), Isabelle Leurent (granjera), Ana María Barturen (empresaria), Corinne Samarcelli (escultora), Luisa Donaire (diseñadora de interiores), Raquel Barrionuevo (escultora), Victoria de Andrés (científica) y Águeda de la Pisa (pintora).