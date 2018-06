Arrimadas se niega a reunirse con Torra si mantiene la pancarta de los presos

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este jueves que no acudirá a la reunión de mañana con el presidente catalán, Quim Torra, si éste mantiene la pancarta en la fachada de la Generalitat a favor de la "libertad de los presos políticos y exiliados" y con un lazo amarillo, así como sus "amenazas de seguir adelante con un plan ilegal".

En una rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha advertido de que si Torra mantiene esas actitudes, "el diálogo no se podrá producir" y ella "no se da por invitada" a la ronda de contactos con líderes parlamentarios que arrancará mañana y en la que la líder de Cs está citada a las 10.00 horas, antes del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a las 12.30 horas.

"Lo que realmente se ha roto es el diálogo entre catalanes. El primer diálogo que se deberá iniciar es en Cataluña. Ahora bien, ese dialogo no se podrá producir si el presidente de la Generalitat no respeta unas premisas básicas democráticas. Diálogo, sí. Pero dentro de unas premisas básicas democráticas", ha apuntado.

Arrimadas ha pedido a Torra que "sea consciente de la gravedad de la situación y de la fractura social en Cataluña" y que, por lo tanto, "recapacite" sobre sus primeras decisiones, ya que si "no es capaz de dejar de amenazar con ilegalidades, estará lanzando un mensaje muy claro: no quiere diálogo, sino confrontación".

De hecho, ha afirmado que ella "no se considerará invitada" por Torra hasta que "demuestre que el Palau de la Generalitat es de todos" y que se "respeta la neutralidad institucional".

"No me puedo dar por invitada a una reunión en la Generalitat donde se ha puesto un lazo independentista. No he sido invitada, solo se ha invitado a los partidos que comparten ese símbolo político", ha aseverado. "Pero también es un Govern que amenaza con violar los derechos de los catalanes, que amenaza a mis votantes con planes ilegales".

La Generalitat afirma que mantendrá la pancarta

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado este jueves que mantendrá la pancarta en la fachada de la Generalitat pidiendo la libertad de los dirigentes políticos encarcelados: "No se retirará la pancarta".

"Se retirará el día que no haya motivos para tenerla. Mientras tanto seguirá en su sitio para defender los derechos de los presos. No es una pancarta política", ha dicho en la primera rueda de prensa tras el Consell Executiu después de levantarse el artículo 155.

Artadi respondía de este modo a las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Inés Arrimadas (Cs), que este jueves ha supeditado el inicio del diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la retirada de la pancarta.