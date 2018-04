Sémper sobre el caso Cifuentes: alguien "no está diciéndolo todo"

El presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha asegurado que en el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, siguen existiendo "incógnitas" y alguien "no está diciéndolo todo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Sémper ha sido preguntado por la situación que vive la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, con su polémico máster.

En este sentido, el dirigente popular ha reconocido que mantiene "dudas y certezas" y ha lamentado que cuando desde la política se proyectan "imágenes poco edificantes, y ésta lo es", se abunda en "la distancia" con los ciudadanos.

"Conozco a Cifuentes, la respeto y valoro. Soy consciente del inmenso trabajo que ha desarrollado y toda esta polémica y las incógnitas que siguen existiendo no me tranquilizan ni me gustan", ha indicado.

Tras afirmar que no sabe si Cristina Cifuentes será candidata del PP en las elecciones autonómicas del próximo año, Sémper ha valorado la situación como de "extremadamente complicada" ya que ella ha dado explicaciones y presentado documentos, pero "las explicaciones e información que conocemos de la Universidad no encajan". "Aquí alguien no está diciéndolo todo", ha añadido.

Por ello, ha confiado en que la Universidad Rey Juan Carlos, "de una vez por todas, despeje todas las dudas que existen", incluido si "su propio comportamiento merece algún tipo de sanción".

Tras advertir de que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", Sémper ha incidido en que "cada día y semana que pasa con este tema en el aire se perjudica, no solo a la marca del PP, sino al propio ejercicio de la política".

A su juicio, la decisión final sobre el futuro de la presidenta de Madrid está "en manos de la propia Cifuentes en tanto en cuanto no haya información que cambie la situación actual".

"A día de hoy, quién tiene la posibilidad de dimitir o no es quien ostenta el cargo y quien tiene la posibilidad o no de cambiar su propia situación es la persona afectada", ha finalizado.