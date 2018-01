Mundó, recambio de ERC para la Generalitat , renuncia al acta y deja la política

El exconseller Carles Mundó, llamado a ser el recambio de ERC para la Presidencia de la Generalitat en el caso de que Junqueras se viera obligado a dar un paso atrás en las negociaciones con Junts per Catalunya, ha anunciado esta mañana que renuncia a su acta de diputado y abandona la primera línea política, aunque seguirá militando en ERC.

Mundó, número cinco de la lista de ERC por Barcelona, y que representó a su partido en el debate electoral retransmitido por La Sexta, ha alegado para su decisión motivos "personales". En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias el político nacionalista ha asegurado que vuelve a la abogacía, su profesión.

Su renuncia implica que corra la lista y que sea Gerard Gómez del Moral quien entre en su lugar en el Parlament como diputado de Esquerra Republicana.

Mundó formó parte del Govern de Carles Puigdemont como conseller de Justicia hasta que fue cesado en aplicación del artículo 155. Estuvo encarcelado de forma preventiva en Estremera hasta que declaró ante la Audiencia Nacional. En prisión compartió celda con el líder de su partido, Oriol Junqueras. Ahora está en libertad bajo fianza.

"Después de una etapa intensa en la política institucional he decidido volver a la vida profesional, a ejercer de abogado, que es lo que he hecho siempre," ha manifestado hoy. "De hecho, la política ha sido para mí un paréntesis en la vida profesional y lo que tengo es sólo palabras de agradecimiento para todas las personas que han confiando en mí por las tareas que he desarrollado, así como también para la ciudadanía que ha confiado en mí. Continuaré con un compromiso absoluto con el país, como siempre, pero ahora desde otros ámbitos", ha concluido.