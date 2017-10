Puigdemont se inclina por proclamar la República catalana y no acudirá al Senado

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no acudirá finalmente al pleno del Senado este jueves para argumentar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así se lo ha comunicado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los grupos parlamentarios, según confirman a este periódico fuentes parlamentarias. Diversas fuentes soberanistas habían informado de que Puigdemont había decidido ir al Senado este jueves a las 17.00 horas, pero finalmente ha optado por no viajar a Madrid.

¿El motivo? A esa hora estará interviniendo en el Parlament, en un pleno monográfico para abordar la respuesta de la cámara autonómica a la aplicación del 155. En un primer momento, se anunció que ese pleno arrancaría a las 10.00 de la mañana del jueves, lo que daba tiempo a Puigdemont a viajar a Madrid para estar a partir de las 17.00 en la Cámara Alta. Pero ahora Forcadell ha informado a los grupos del cambio en la hora de inicio de este pleno: finalmente se celebrará a las 16 horas.

Así, coincidirán en hora el pleno del Parlament y el del Senado. Ciudadanos ya ha anunciado que va a solicitar una reunión de la Junta de Portavoces para que el pleno se mantenga por la mañana como estaba previsto.

Sin confirmación oficial

No obstante, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, no ha recibido todavía notificación oficial de que Puigdemont vaya a acudir o no este jueves a la comisión que tiene que debatir las medidas que el Gobierno pretende aplicar en esa comunidad al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Fuentes de la institución han asegurado que no se ha recibido información alguna de la Generalitat, que tiene de plazo hasta este jueves a las 10 de la mañana tanto para presentar alegaciones a esas medidas como para anunciar si envía a alguien para defenderlas. La comisión en la que se producirá este debate será mañana a las cinco de la tarde.

La ANC prepara para una movilización

En contrapartida, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) prepara para el viernes una nueva movilización frente al Parlament, ante la posibilidad de que el pleno de la cámara catalana acabe aprobando una declaración unilateral de independencia (DUI).

A través de mensajes de telefonía móvil, la ANC advierte a sus asociados de que se prevé "un pleno largo", por lo que se convoca a la ciudadanía "delante del Parlament a partir de las 17.00 horas".

"El día será trascendental. Esperamos mucha, mucha gente por la llegada de la República", concluye el mensaje, que alude a la posibilidad de que Junts pel Sí y la CUP aprueben el jueves una resolución en la que se declare formalmente la independencia.

El lugar de la movilización podría verse alterado si se produjese una situación similar a la del pasado 10 de octubre, cuando inicialmente las entidades soberanistas convocaron frente a la cámara catalana para seguir la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pero después trasladaron la convocatoria al Passeig Lluís Companys al cerrar los Mossos d'Esquadra el Parque de la Ciutadella por razones de seguridad.

De hecho, la mañana del miércoles, la hasta ahora diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha colgado en Twitter una fotografía de un camión descargando vallas en uno de los accesos al parque donde se encuentra la cámara catalana: "Las vallas vuelven al Parque de la Ciutadella. Qué manía de alejar del Parlament a la gente que quiere fortalecer la República", ha protestado.