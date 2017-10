Romeva dice en Bruselas que el Govern no reculará ni convocará elecciones

El Gobierno catalán no está dispuesto a recular en su desafío secesionista pese al ultimátum que le ha enviado Mariano Rajoy antes de activar el artículo 155 de la Constitución, ni tampoco contempla convocar elecciones autonómicas anticipadas como salida a la actual crisis. Así lo ha asegurado el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, durante una rueda de prensa convocada en Bruselas para los corresponsales extranjeros en la que ha sostenido que los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, son "presos políticos".

¿Qué va a hacer el Gobierno catalán este jueves, cuando expira el plazo dado por Rajoy?, le ha preguntado a Romeva la periodista de la televisión belga. "Si lo que pregunta es si vamos a dar marcha atrás, la respuesta es definitivamente no. No tenemos más opciones, no tenemos alternativas", ha asegurado el conseller de Asuntos Exteriores. El movimiento independentista, ha resaltado, no se lo ha inventado la Generalitat sino que responde a una demanda de "millones de personas".

¿Podría ser una salida a la crisis la convocatoria de elecciones autonómicas? Romeva lo descarta de plano. "Las elecciones, elecciones normales, elecciones autonómicas, desde nuestra perspectiva no son una opción", ha señalado. Alega que ya hubo comicios en 2015 y en ellos 1,9 millones de personas votaron a partidos políticos que defendían las instituciones. Además, el 1-O se celebró un referéndum de independencia, pese a ser suspendido por el Tribunal Constitucional. "Ahora tenemos que aplicar ese mandato", ha defendido.

El conseller asume ya las consecuencias que podría tener la activación del artículo 155 a partir de este jueves. "Lo que es una posibilidad es que yo, o el presidente del Govern, o el Govern en pleno seamos destituidos o incluso encarcelados. Mi pregunta sería, ¿es esto normal, es algo que la UE podría aceptar?", ha planteado.

El Gobierno catalán sigue pidiendo a la Unión Europea que intervenga en la crisis catalana, aunque ya no reclama explícitamente una mediación, que ha sido rechazada por los dirigentes comunitarios. "Lo que pasa en Cataluña tendrá efectos a largo plazo en la economía europea y en la credibilidad europea", asegura Romeva. Según ha dicho, mantiene contactos discretos con representante de todos los países miembros, aunque no ha sido capaz de nombrar a ninguno de sus interlocutores.

Sólo quiere hablar de independencia

El conseller ha reclamado reiteradamente al Gobierno español "diálogo" y "negociación". Pero ha dejado claro que la Generalitat sólo quiere hablar de la independencia. "La gente ha votado y el mensaje es muy claro: sí. Dos millones de personas fueron a votar y dijeron que quieren ser una república catalana, un Estado catalán independiente. Esta es nuestra propuesta", ha señalado.

"No hay alternativa a esto porque nadie ha planteado otra propuesta", alega. Y se queja de que la única respuesta que recibe de Madrid es la "represión", la "judicialización" y la prisión para los dirigentes de la ANC y Òmnium.

"No puedo decirlo de otra manera. Estos dos hombres son presos políticos. Son presos políticos hoy en la UE porque el Estado español ha metido en la cárcel a dos personas inocentes por sus ideas políticas", ha asegurado. A la rueda de prensa de Romeva en Bruselas han acudido más de medio centenar de corresponsales acreditados ante la UE de los diferentes Estados miembros, entre ellos Reuters, Euronews o AFP.