Vélez no optará a ser reelegido secretario del PSOE de Murcia arrinconado por su situación procesal y el regreso de Conesa

El compañero Pepe no luchará por seguir al frente de la Secretaría General del PSOE de la Región de Murcia. El actual secretario era consciente de que tanto su situación judicial, a un paso de ser juzgado por prevaricar y malversar -supuestamente- 250.000 euros en festejos taurinos, durante su etapa como alcalde de Calasparra, como su situación política, a la baja en las encuestas y arrinconado por el regreso de Diego Conesa, solo le dejaba una alternativa: no presentar su candidatura al congreso regional del PSRM, previsto a principios de 2025.

"Tomo esta decisión porque quiero un Partido Socialista de la Región de Murcia más fuerte y unido. Gracias por la confianza y el apoyo que me habéis dado durante todos estos años. ¡Seguimos luchando juntos, juntas, por una Región mejor!", tal y como ha publicado Pepe Vélez en su cuenta personal de X [antes Twitter], junto a una carta en la que anuncia que deja paso a lo que decida la militancia. Es decir, a que los socialistas escojan en las urnas al nuevo secretario general del PSRM dentro de la terna existente de tres candidatos. Estos son los nombres:

Diego Conesa, anterior secretario general del PSRM, exdelegado del Gobierno, exalcalde de Alhama de Murcia y que atesora en su currículum político la última victoria del PSOE en unas elecciones autonómicas, cuando en los comicios de 2019 se impuso a Fernando López Miras, rompiendo 28 años de hegemonía popular. La exalcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez, y el médico Txema Almela, expresidente del Real Murcia.

Diego Conesa en el vídeo con el que presenta su candidatura a la secretaría general del PSRM.

Esa es la terna de candidatos en la que no estará el compañero Pepe, como le gusta que le llamen, tal y como anuncia en su misiva donde admite ser consciente de que en los pasados comicios autonómicos dilapidó los 17 diputados obtenidos por Diego Conesa, pasando a solo 13 en esta legislatura. Además, también perdió la mayoría en los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia, ya que el PP de López Miras gestiona 33 alcaldías.

"Me dirijo a vosotras y vosotros con esta carta abierta porque vamos a afrontar las primarias y el congreso regional más determinante de los últimos años para el PSRM. Todas y todos tenemos que ser conscientes de la importancia de las decisiones que debemos tomar como organización en las próximas semanas. Soy plenamente consciente de que el PSOE de la Región de Murcia se encuentra en una situación difícil, marcada por los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas, y por el contexto global", según argumenta en la carta.

"Lamentablemente, la Región de Murcia no es ajena a la ola reaccionaria que azota a las democracias occidentales, el impacto de los bulos y los discursos de odio, así como a la campaña de acoso a las formaciones progresistas. Sé que muchas compañeras y compañeros os sentís frustrados y desanimados, que tenéis la necesidad de abrir una nueva etapa y que demandáis perspectivas de futuro, algo que, por supuesto, nunca he pasado por alto", tal y como prosigue argumentando Vélez.

"Llevo mucho tiempo reflexionando sobre esto, lo que me ha llevado a tomar una decisión que está muy madurada y argumentada. Desde que milito en el Partido Socialista de la Región de Murcia, todas las decisiones que he tomado lo he hecho pensando en el bien de la organización".

"Mi objetivo fue, es y será fortalecer nuestra organización, porque estoy absolutamente convencido de que la Región de Murcia necesita un PSOE fuerte, ya que es el instrumento más eficaz para mejorar la vida de la gente y hacer avanzar a nuestra querida tierra. Por ello, mediante esta carta, os comunico que he decidido no presentar mi precandidatura para ser reelegido secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia", tal y como anuncia el propio Pepe Vélez.