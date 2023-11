López Miras advierte al PSOE sobre su amnistía: "Sánchez será presidente, pero de espaldas a la calle

La espectacular Catedral de Murcia ha sido testigo este domingo de una de las mayores concentraciones que se recuerdan en la plaza Cardenal Belluga. Los murcianos se han volcado con el acto convocado por el PP en todas las capitales de provincia del país, para mostrar su rechazo al acuerdo que el PSOE ha cerrado con Junts per Catalunya, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Tal era el ambiente que se respiraba que el presidente regional, Fernando López Miras, se ha dejado la voz durante su intervención: "¡España no se rinde!"

El grito de López Miras ha despertado las primeras ovaciones de los miles de asistentes que han colapsado la plaza, agitando sus banderas rojigualdas y de la Unión Europea, mientras insultaban a Pedro Sánchez y se escuchaban proclamas como esta: '¡España unida, jamás será vencida!'

También se ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez a lo largo del intenso speech de López Miras. "Estamos viviendo un atropello", según ha denunciado el presidente regional y líder de los populares murcianos. "Sánchez será presidente, pero de espaldas a la calle. Tendrá los votos del secesionismo catalán y de Bildu, pero no lo tendrá de la mayoría de los españoles porque la calle está hoy aquí".

López Miras, este domingo, ante miles de personas que han colapsado la plaza Cardenal Belluga de Murcia.

López Miras ha clamado contra el pacto del PSOE con Junts porque incluye la amnistía a Carles Puigdemont y otros impulsores del procés catalán, así como la posibilidad de plantear un referéndum de autodeterminación en Cataluña durante la próxima legislatura. Tales concesiones han llevado al dirigente regional a reprochar a Pedro Sánchez su estrategia política: "Se ha puesto al frente del movimiento independentista que pretende romper el Estado. Está vendiendo España".

El PP de la Región de Murcia ha cifrado en 35.000 personas, el número de asistentes al acto que ha tenido al alcalde, José Ballesta, como como 'telonero' de excepción de López Miras. El presidente murciano ha animado a los asistentes a no dejar de movilizarse en contra de la amnistía. "Es hora de preguntarnos qué podemos hacer por este país y este es el camino: la indignación que sentimos tiene que ser un clamor para que se escuche en las democracias de otros países amigos. Este claro clamor que se escucha en esta plaza es el camino para luchar por la democracia".

López Miras ha recordado que el Ejecutivo murciano peleará contra el pacto del PSOE y Junts per Catalunya, ante el Tribunal Constitucional y llevándolo al próximo Comité de las Regiones de la Unión Europea. "La democracia hay que defenderla", según ha recordado López Miras, sobre los motivos por los que el Palacio de San Esteban emprenderá tales acciones contra la amnistía. "Basta de manipularnos, de dividirnos, y basta de comprar relatos del independentismo supremacista".

Una vista aérea de la plaza Cardenal Belluga de Murcia, este domingo, colapsada durante la protesta contra la amnistía.

El presidente murciano, antes de conlcuir la protesta que se ha prolongado durante cuarenta minutos, no ha dudado en criticar los cambios de opinión de Pedro Sánchez: preso de una hemeroteca en la que se opuso a la independencia de Cataluña. "Jamás habíamos visto la falta de palabra de un hombre que esta dipuesto a lo que sea para seguir en el poder y a mercadear con la separación de poderes", según ha lamentado López Miras. "Ningún hombre puede humillar a los españoles, ni muchísimo menos un presidente del Gobierno".

"Hoy no es un día para compadecernos por lo que están haciendo en nuestro país. Hoy es un día para saber que España va a ser más fuerte que los intereses de unos pocos. El Estado de derecho prevalecerá porque España no se rinde", tal y como ha arengado López Miras, despertando otra vez los aplausos de los miles de asistentes que no han dejado de clamar contra el pacto de Gobierno de Pedro Sánchez.

