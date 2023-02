Ribera firma la orden que subvenciona el agua desalada: los agricultores pagarán 32 céntimos

Todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero ya se conoce el alcance de la orden ministerial que subvencionará parte del coste para el agua desalada y que afecta a las plantas de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas. La subvención del Ministerio para la Transición Ecológica dejará el precio del metro cúbico a 32,7 céntimos: una cifra a la que los agricultores del Levante deberán sumar el IVA y el transporte.

"La oferta de financiación llega hasta 2026 y tiene un máximo de diez años, pero eso no concuerda con la oferta que firmamos con el Ministerio en octubre y que habla de un marco de financiación de diez años, salvo que se produjeran una serie de hitos", tal y como se ha quejado el murciano Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Ni esta subvención para el agua desalada, ni el trasvase que se acaba de aprobar de 27 hectómetros cúbicos, a través del Tajo-Segura, termina de apaciguar el malestar de los regantes de Murcia, Almería y Alicante con el Ministerio. Entre los productores del Levante sigue doliendo la aprobación del nuevo Plan del Tajo y el incremento de sus caudales ecológicos, o lo que es lo mismo, la apuesta de la ministra Teresa Ribera para que la desalación sustituya las aportaciones del acueducto.

"Queda por ver cómo aparece el borrador del convenio que hemos de firmar con Acuamed y donde se van a recoger una serie de condiciones que todavía estamos debatiendo con el Ministerio", según ha resaltado Jiménez, dejando caer un recado a Ribera: estará pendiente de que en el convenio del agua desalada que el Scrats debe rubricar con Acuamed, no se mueve una sola coma de lo que negociaron inicialmente.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, valorando la subvención al agua desalada.

Esta orden ministerial para subvencionar el agua desalada ha recibido la firma de Teresa Ribera, coincidiendo con la aprobación en la Asamblea Regional de una moción del Partido Popular donde se insta al Gobierno central a retirar la tramitación del Plan del Tajo.

La iniciativa también solicita que sea un comité científico el que analice los caudales ecológicos del Tajo, con el objetivo de evitar que se eleven de 6 a 8,65 metros por segundo, a partir de 2027, lo que supondrá un recorte de 105 hectómetros cúbicos al Trasvase Tajo-Segura.

La orden ministerial que subvenciona el agua desalada no ha contentado al Gobierno de la Región de Murcia. Así lo ha expresado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño: "Para nosotros, el agua desalado no es la alternativa y no es la solución, vamos a seguir defendiendo la vigencia del trasvase con todas las herramientas a nuestro alcance, sociales, judiciales y legislativas. Nosotros seguiremos defendiendo esta infraestructura".

Sigue los temas que te interesan