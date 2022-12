López Miras carga contra el PSOE por votar contra el presupuesto "más alto en la historia" de Murcia

El Partido Popular ha sacado adelante los últimos presupuestos autonómicos de la legislatura. A partir de 2023, a diario, 8 euros con 14 céntimos de cada 10 euros se invertirán en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. El Gobierno de la Región de Murcia, tal y como ha remarcado su presidente, Fernando López Miras, encara la recta final del mandato con el presupuesto "más alto de su historia": 6.029,6 millones de euros.

"Cada día se invertirán 16,5 millones de euros para garantizar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales", según ha resaltado López Miras, este jueves, al término de la última sesión plenaria celebrada en la Asamblea Regional en 2022.



Tal y como viene ocurriendo desde que los populares tumbaron la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, las cuentas autonómicas han salido adelante con la nueva mayoría que marca las sesiones del Parlamento: los votos del PP (16), más los sufragios de los tránsfugas de Cs (4) y en esta ocasión, con el apoyo de tres de los cuatro diputados que concurrieron a las pasadas elecciones autonómicas bajo las siglas de Vox. En total: 23 votos favorables, frente a 19 en contra y una abstención.

Los presupuestos solo han recibido la negativa en bloque de la oposición: PSOE, Podemos y los dos parlamentarios reconocidos por la dirección nacional de Ciudadanos. Todo ello ha llevado al popular Fernando López Miras a lamentar que "los de siempre hayan dado la espalda a los presupuestos y a los murcianos, ya que ni siquiera quisieron sentarse a negociar con el Gobierno regional".

Las últimas cuentas del mandato superan en 597 millones de euros a las actuales y suponen un incremento en las partidas de todas las consejerías, aunque el mayor aumento lo experimentarán las carteras de Salud (2.358 millones); Educación (1.797); y Política Social (754). El presidente murciano ha avanzado que el objetivo prioritario de estos presupuestos será "seguir ayudando a las familias, a las pymes, a los autónomos y a los jóvenes, en un año que estará marcado por la incertidumbre".

El ejercicio 2023 también estará condicionado por las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo. De forma que los populares han vivido con especial intensidad la aprobación de estas cuentas porque les permite continuar -en el cierre del mandato- con su hoja de ruta de "moderación fiscal" que está en las antípodas de la que viene desarrollando la Moncloa. Valga como ejemplo la supresión del impuesto de patrimonio para rentas inferiores a los tres millones de euros o las dos nuevas deducciones en el IRPF para madres trabajadoras y para fomentar el alquiler.

"En total, las medidas de moderación fiscal del Gobierno regional permitirán a las familias ahorrarse 390 millones de euros", tal y como ha resaltado López Miras. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, también ha sido muy crítico con el voto en contra del principal partido de la oposición a las cuentas regionales. "El PSOE respondió con una espantada cuando López Miras les abrió las puertas de San Esteban y se negaron a debatir propuestas porque no las tienen, no se las creen y porque los números que presentan no tienen ningún rigor".

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, en la Asamblea Regional.

Segado ha reprochado a la bancada socialista que a lo largo de la legislatura no han apoyado ninguno de los presupuestos autonómicos del Ejecutivo, presidido por Fernando López Miras: "Los ciudadanos nos pagan el sueldo para que lleguemos a acuerdos y seamos capaces de debatir las iniciativas que les ayuden a vivir mejor".

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha justificado el voto en contra del PSOE porque "el PP y sus socios" no han apoyado ni una sola de las 138 enmiendas que han presentado a las cuentas autonómicas de 2023, con el objetivo de reforzar la sanidad y la educación, recuperar el Mar Menor, apoyar a los sectores económicos, impulsar la transición energética y corregir el déficit de infraestructuras de la comunidad murciana

"No se aprovecha el incremento presupuestario para abordar los principales problemas de la Región de Murcia, seguimos inmersos en un bucle que nos impide salir del pozo de la precariedad y de la pobreza", según ha reflexionado el viceportavoz del PSOE.

López Baños ha puesto como ejemplo de esos problemas que "no se haya destinado ni un euro para contratar a más docentes. Así es imposible reducir las ratios el próximo curso: esto es reírse en la cara de toda la comunidad educativa". También ha criticado al PP porque en el área de Salud "han rechazado una enmienda para contratar 150 médicos especialistas" y en 2023 "seremos la tercera comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante".

El PSOE también ha arremetido contra la política fiscal del PP porque apenas beneficiará al 2% de la población. "En definitiva, se trata de unos presupuestos que solo benefician a los que más tienen y agrava bastante la desigualdad existente en la Región de Murcia".

