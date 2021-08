Moncloa no declara zona catastrófica el Mar Menor: "Murcia lleva años sin ejercer sus competencias"

El Gobierno de España no atenderá la petición realizada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para declarar el Mar Menor como zona catastrófica tras sufrir un episodio de anoxia que ha arrasado a 5 toneladas de peces y crustáceos. El Consejo de Ministros ha aprobado que trece comunidades autónomas afectadas por incendios este verano sean declaradas como zonas gravemente afectadas por emergencia de Protección Civil, pero no ha aplicado esa figura para la albufera.

La portavoz de Moncloa, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha justificado la decisión cargando con dureza contra la gestión que ha realizado en la albufera el Ejecutivo murciano -en el marco de sus competencias autonómicas-. "Lo que ha sucedido en el Mar Menor no ha sido fruto de un fin de semana ni acaba de suceder en estos últimos días, es la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción y de falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Murcia en lo que se refiere a la ejecución de las sanciones (por vertidos a la albufera)", tal y como ha subrayado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Para ahondar en esta cuestión les daré algunos datos", según ha proseguido la ministra portavoz para exponer de forma gráfica los incumplimientos realizados por el Ejecutivo de López Miras en el Mar Menor. "Hay un consentimiento doloso de una situación irregular que está siendo lesiva para el medioambiente y para el Mar Menor: se trata de 8.000 hectáreas sin concesiones de agua y un uso excesivo de los nitratos, 4.000 kilos se están vertiendo al día, esto ha ocasionado que el Seprona y la Fiscalía instruyan 800 expedientes que no están siendo tramitados por parte del Gobierno de Murcia que es el órgano competente".

Todo ello ha llevado a Isabel Rodríguez a zanjar que la crisis ambiental que tiene en la 'UCI' a la albufera no es fruto de un conflicto de competencias entre Administración estatal y autonómica, como critica el PP, sino que es la consecuencia de que el Ejecutivo murciano no aplica las competencias que tiene encomendadas tras la aprobación en la Asamblea la Ley del Mar Menor. "Esto no es una pelea de competencias, sino una dejación del ejercicio de las competencias que tiene encomendadas el Gobierno de Murcia por la Ley del Mar Menor".

La ministra ha asegurado que lo que está ocurriendo en uno de los humedales más importantes de Europa "preocupa" al Gobierno de España porque afecta al medioambiente, a la economía, al sector turístico y a la reputación de los productos agrícolas que se exportan. "Tengo que insistirles y decirles a los murcianos y a las murcianas que al Gobierno está comprometido en buscar soluciones". De hecho, la portavoz de Moncloa ha avanzado que cuentan con proyectos de recuperación del ecosistema que serán financiados con fondos europeos, pero para ello ha vuelto a exigir al Ejecutivo murciano que "lo primero hay que hacer es acabar esos vertidos".

La comparecencia de la portavoz del Ejecutivo central ha concluido insistiendo, por segunda vez, en el hecho de que la causa de la crisis ambiental del Mar Menor es la inacción del Gobierno de Murcia que lidera el PP -junto a diputados tránsfugas de Ciudadanos y expulsados de Vox-:

"No se trata de una cuestión de conflicto de competencias, sino de dejación del ejercicio de las competencias: lamentamos profundamente la situación, pero entenderán que esto no ocurre en unos días, sino que es la consecuencia de muchos años de inacción y permisividad con acciones lesivas al medioambiente y que afectan a la reputación de otros agentes económicos y sociales que sí cumplen las normas".

La decisión de Moncloa de no conceder la declaración de zona catastrófica al Mar Menor se produce 24 horas antes de que este miércoles, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, visite la albufera y, según fuentes gubernamentales, tenga previsto reunirse con el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras.

