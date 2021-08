El PP exige al Gobierno de Pedro Sánchez que "ejecute ya el Plan Vertidos 0 en el Mar Menor"

El Partido Popular ha contraprogramado una visita al entorno del Mar Menor por parte del presidente del PP, Pablo Casado, para adelantarse al desplazamiento que este martes realizará el secretario de estado de Medio Ambiente, el socialista Hugo Morán. El dirigente popular ha visitado la Rambla del Albujón: uno de los puntos que están vertiendo nitratos a la albufera, que sufre un episodio de anoxia que se ha llevado por delante 5 toneladas de peces y crustáceos.

"Esta mañana he visitado el Mar Menor, he estado con el presidente de la Región de Murcia en la Rambla del Albujón, en Los Alcázares, viendo cómo se están vertiendo todos los días hasta 5.000 kilos de nitratos en el Mar Menor con un total de 30 millones de litros de agua diarios", tal y como ha denunciado Casado, para acto seguido exigir al Gobierno de España que ponga medidas para atajar esta situación y ejecute con "urgencia" el Plan Vertidos 0.

"La solución es evitar que a través de esa rambla se siga envenenando la laguna salada más importante de Europa", ha enfatizado el presidente del PP.

La 'inspección' de Pablo Casado a la Rambla del Albujón, junto al presidente murciano, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha generado polémica porque el Partido Popular había enviado una convocatoria donde solo informaba de que Casado visitaría Bodegas Hijos de Juan Gil en Jumilla. De hecho, en el PSOE han criticado que los dirigentes populares han visitado el Albujón 'de extranjis' para evitar protestas de colectivos ecologistas.

"La mayor prueba de que López Miras es el responsable de que no lleguen más nitratos agrícolas al Albujón es que Pablo Casado ha visitado la rambla escondido, sin avisar a nadie, y las declaraciones las ha dado en Jumilla: a 120 kilómetros del Mar Menor", según ha denunciado en sus redes sociales el PSOE.

Pablo Casado insta al Gobierno de España a adoptar medidas en el Mar Menor.

Casado, en su comparecencia en los viñedos de Jumilla, ha respaldado las peticiones que ha realizado el presidente murciano López Miras quien días atrás reclamó al Gobierno de España la transferencia de las competencias de Costas y de la cuenca vertiente del Mar Menor para actuar de urgencia en el acuífero y en las ramblas. "El Gobierno de Murcia no tiene competencias ni en cuencas hidrográficas ni en ramblas ni para efectuar ningún dragado en el Mar Menor para que esas balsas de agua salada con exceso de nitratos puedan salir al Mediterráneo".

El debate de las competencias

El presidente del PP ha elevado el tono al asegurar que en su partido están "hartos" de polémicas sobre las competencias que tienen en la albufera las administraciones estatal, regional y locales a las que afecta este episodio de anoxia, mucho más grave que el sufrido en 2019 cuando murieron tres toneladas de especies marinas. "Pedimos que esto se solucione ya", ha remarcado antes de romper una lanza por el sector agrícola, al que los colectivos ecologistas señalan como causante de los vertidos que están arrasando con el ecosistema del Mar Menor.

"La solución es evitar que se sigan vertiendo al Mar Menor unas aguas dulces, cargadas de nitratos, que además no vienen de unos vertidos directos del sector agrícola, prohibidos y cuyos pozos están precintados, sino que muchas veces están llegando a través de unos acuíferos, por tanto, la solución es que no se vierta a través de las ramblas", según ha insistido Casado.

El principal líder de la oposición ha deslizado que el Gobierno central es uno de los responsables de la situación del Mar Menor. Primero, al denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha desarrollado "en tres años" el Plan Vertidos 0:

"Este plan ya estaba aprobado por el Consejo de Ministros el día después de la moción de censura por la que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, lo que queremos es que se deje de verter al Mar Menor, y para ello necesitamos que el Gobierno de España lo haga porque tiene las competencias y si no lo van a hacer, pues que trasfieran las competencias al Ejecutivo murciano en el marco del nuevo estatuto de autonomía de la Región de Murcia".

En segundo lugar, Casado ha criticado que las estaciones de bombeo que dependen de la Confederación Hidrográfica del Segura, un organismo estatal, no están bombeando agua de las ramblas para atajar los vertidos a la albufera:

"Probablemente, las canalizaciones de fibrocemento de la estación de bombeo de San Pedro del Pinatar están en malas condiciones y por eso no se está bombeando agua, vamos a ser honestos, esto le corresponde a quien tiene las competencias, no vamos a tirar las responsabilidades de por qué no se ha hecho esto en tres años, pero vamos a hacerlo ahora porque si no hay una explicación de por qué no se hace, entonces empezaremos a pensar que se ha decidido abandonar a la Región de Murcia si no se permite arreglar el problema del Mar Menor".

Operarios de Medio Ambiente retirando capazos de peces muertos de las playas del Mar Menos.

Carta de López Miras

Por su parte, el presidente murciano, Fernando López Miras, durante la visita a las afamadas Bodegas Juan Gil de Jumilla, ha anunciado que ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo de la Nación, Pedro Sánchez, donde le solicita la convocatoria de una reunión, de "manera inmediata", para impulsar actuaciones que contribuyan a revertir el delicado estado del Mar Menor.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el popular López Miras se pone a disposición de la Administración central para "hacer todo lo que esté en nuestra mano, y remarco lo de todo", al objeto de "poner así fin a una situación inaceptable que no puede prolongarse ni un día más".

López Miras sostiene que "la defensa y protección del Mar Menor no debe ceñirse únicamente a un conflicto de competencias que no hace sino retrasar la solución a tan grave problema, y en respuesta a las demandas de la ciudadanía, que exige de todas las autoridades responsables una actuación contundente y conjunta".

Visita de Ribera el miércoles

El jefe del Ejecutivo regional ha confirmado en Jumilla que, de momento, no ha recibido respuesta de Pedro Sánchez. La única misiva que se ha recibido en el Palacio de San Esteban es la de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que según informa Efe, se insta al Gobierno murciano a que resuelva los expedientes sancionadores instruidos contra empresas agrícolas por ocasionar vertidos al Mar Menor.

Ribera sostiene en su misiva que “ninguna" de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España "puede tener la menor eficacia" en la albufera, "si no se detiene inmediatamente la sobrecarga de nitratos que recibe el Mar Menor”. Por este motivo, la ministra pide a López Miras que resuelva "de manera inmediata los expedientes sancionadores instruidos con arreglo a los procedimientos y las propuestas remitidas por la Confederación Hidrográfica del Segura, las inspecciones y requerimientos del Seprona y la Fiscalía"

La agenda de la ministra prevista para este miércoles incluirá una visita a la albufera para analizar sobre el terreno el nuevo episodio de "grave deterioro ambiental" del Mar Menor, incluido en la Lista Ramsar de los humedales más importantes del mundo. Ribera también tiene previsto reunirse con alcaldes y conservacionistas de la zona para escuchar de primera mano sus peticiones.

Sigue los temas que te interesan