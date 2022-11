Existen algunas características que nos hacen reconocer fácilmente cuando estamos ante una persona originaria de la capital de España, ya sea por su forma de hablar, con el eterno debate vinculado con la existencia o no de acento, la percepción de las distancias, etcétera. Por este motivo, a continuación, te vamos a dar las claves para que sepas cómo detectar a un madrileño en 10 segundos.

Signos que permiten detectar a un madrileño en diez segundos

A la hora de hablar con una persona madrileña nos encontramos con una serie de expresiones que nos permiten detectarla en apenas diez segundos, ya que denotan lo que llamamos "madrileñidad" y que distingue a todos los madrileños y madrileñas allá donde van, mostrando así su origen castizo.

Algunos signos típicos de un madrileño, son las siguientes:

Al igual que los gatos, los madrileños son curiosos, desconfiados y mantienen la distancia. Por lo general, son muy simpáticos, pero para que entres en su círculo de amistades, necesitan de un tiempo para conocerte.

Si a un madrileño auténtico le dices "Sainz de Baranda", este tendrá que responderte con "chunda, chunda". Desde los años 40 hasta los 80, la canción "La Lechera", conocida como "chunda, chunda", era muy famosa en Madrid.

Cuando a un verdadero madrileño se le pregunta de dónde es, no dice "De Madrid", sino que contesta "De aquí, de Madrid".

La pronunciación de dos palabras delata al que es un madrileño auténtico. Ellos dicen "Yo soy de Madrí" o "Yo soy de Madriz", en lugar de pronunciar la palabra con la letra "d" al final, o la cambian por una z. Además, en lugar de "es que", tienen su inconfundible "ej que".

Hay expresiones muy propias de los madrileños, como "tú, tú´tu…" o "me renta mazo", entre otras.

Los madrileños adolecen de "laísmos", un fenómeno lingüístico que hace que se utilicen las formas "la" o "las" del pronombre personal como objeto indirecto, en lugar de "le" o "les". De esta manera, en lugar de decir, "le dije que se viniera con nosotros al partido", dice "la dije que viniera con nosotros al partido".

Cosas que solo diría un madrileño auténtico

Para poder identificar a una persona nacida en Madrid tan solo tendrás que prestar un poco de atención a sus expresiones y algunos detalles en su forma de hablar. Ahora destacamos algunas de las expresiones que solo un auténtico madrileño habrá dicho en alguna ocasión:

"Ya no quedan madrileños de verdad"

Cuando un madrileño recurre al uso de esta expresión no lo hace hablando de aquellas personas que no saben bailar chotis o no se vista en las fiestas de chulapa, sino al hecho de que no quedan gatos de verdad. Los gatos es el apodo de los madrileños, y para poder tenerlo habrá que ser una persona nacida en Madrid.

Tiempo atrás se necesitaba que los padres también fuesen nacidos en la capital de España para poder tener esta consideración, aunque en la actualidad también se considera que lo son aquellos que nacen en Madrid.

"El bocata de calamares no necesita nada más"

Otra de las expresiones que te permitirá saber si estás ante un madrileño de pura cepa es comprobar como toma el clásico bocata de calamares. Mientras que muchas personas consideran que es necesario acompañarlo de mayonesa u otros acompañamientos, para un madrileño auténtico, no necesita nada más que los calamares frescos y el pan. Además, siempre sabrá dónde encontrar el mejor bocadillo en la capital.

"Los madrileños no somos chulos, somos personas con carácter"

Los madrileños zona atacados en muchas ocasiones por su forma de hablar y expresarse, hablándose de que tienen laísmo, leísmo, el "ej que" …, y además se dice que son unos chulos. Ante esta acusación, los originarios de la capital de España.

"Seguro que tú no has comprado pájaros en El Rastro"

Puede que, aunque seas 100% madrileño no sepas a qué se refiere aquella persona que haga esta afirmación, pero tiempo atrás hubo una época en la que en una de las calles en las que se coloca el Rastro de Madrid, que es el mercadillo más famoso de la capital, podían comprarse pájaros de especies muy diversas.

Aunque se desconoce cuando dejaron de venderse, hay muchas personas que pudieron disfrutar en su hogar de un ave castiza adquirida en El Rastro.

"La auténtica litrona es de Mahou"

Más allá del botellón, está claro que, para un buen madrileño, al haber cualquier tipo de celebración en la que haya presencia de cerveza, no se perdona que esta no sea de Mahou, a pesar de que haya otras de una buena calidad y sabor. Un nativo 100% madrileño es fiel a las buenas costumbres.

A pesar de todo ello, actualmente hay muy pocos "gatos madrileños" auténticos, los nacidos en Madrid y con padres también madrileños. Sin embargo, por lo general se considera madrileño a todas las personas que viven en la ciudad, que es muy hospitalaria.

