El PSOE plantea abrir los colegios en Madrid 11 meses de 7:00 a 19:00 y Ayuso lo ve "interesante"

El líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha ido más allá en la propuesta de Isabel Díaz Ayuso de adelantar el inicio de curso escolar al 1 de septiembre.

Durante el debate del Estado de la Región, el líder de los socialistas madrileños ha planteado que los colegios abran desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio. Iniciativa que la presidenta de la región no ha rechazado y ha asegurado que "hay que estudiarlo".

Durante su intervención, Lobato ha puesto sobre la mesa la creación de este nuevo servicio público para todos los niños madrileños de entre 3 y 12 años para mejorar la conciliación de los padres.

El proyecto del PSOE es abrir todos colegios públicos de la Comunidad de Madrid desde las 7:00 de la mañana hasta las 19:00 horas de la tarde y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio de lunes a viernes.

"De esta forma, en colaboración con Ayuntamientos y AMPAS los madrileños jóvenes podrán aspirar con medios reales a tener hijos y a compatibilizar sus carreras profesionales y su vida familiar, especialmente las mujeres que en la práctica sufren mayores limitaciones", ha confirmado Lobato.

Aunque no ha concretado qué tipo de formación se impartiría en este proyecto, Lobato sí ha explicado que no será una continuidad del curso curricular, sino asignaturas complementarias como robótica, deporte y cultura y creatividad.

"Interesante"

Tras escuchar a todos los grupos de la oposición, incluido el PSOE, Ayuso ha asegurado que "estudiará" la propuesta, puesto que le parece "muy interesante".

Aun así, y como aseguró cuando planteó adelantar el curso escolar al 1 de septiembre, ha recordado que es un tema sensible para el que hace falta "consenso y diálogo".

"Nos parece una medida razonable y la vamos a estudiar, pero tienen que tener en cuenta que hay muchas opiniones diferentes y algunas de ellas nos dicen que los colegios están para que los niños adquieran conocimientos y se formen", ha enfatizado.

En este sentido, Ayuso ha recordado que hay voces contrarias a esta propuesta porque "muchos" empiezan a echar en cara ideas de "lo que se puede hacer en el colegio", pero que los centros escolares "no son lugares para guardar niños" sino para "formarles".

"Soy consciente de que cada vez hay más problemas de conciliación y es muy complicado conjugar la vida familiar con la laboral. Pero se tienen que estudiar", ha apuntado.

Lobato también ha propuesto que haya comedor escolar gratis para todos los alumnos de 3 a 12 años, cuyas familias ingresen menos de 35.0000 euros al año. Idea recibida con los brazos abiertos también por la presidenta de la Comunidad de Madrid que, a su vez, ha lanzado una advertencia: "el todo gratis no funciona".

"He estado escuchando detenidamente cada una de las propuestas para tomar nota y sí que quiero aclararles que todo gratis no funciona. Sería idílico, en un mundo ideal, pero si se regalan los comedores, el transporte, la educación, se regala absolutamente todo… creo que las cosas no van a funcionar", ha enfatizado.

Además, la presidenta regional ha reprochado a Lobato que ninguna de estas propuestas, ni el colegio durante 11 meses ni el desayuno gratis, están puestas en marcha en "ninguna comunidad del PSOE". Por lo que le ha llamado a tomar nota para las regiones gobernadas por los socialistas.

