Madrid no solicitará avanzar a Fase 3 y entrará directamente en la nueva normalidad el 21 de junio

La Comunidad de Madrid no pedirá avanzar a Fase 3 el próximo lunes 15 de junio porque el 21 "decaerá" el estado de alarma y el sistema de fases de la desescalada. Así lo ha confirmado su vicepresidente, Ignacio Aguado, que ha asegurado que esta opción "no se ha valorado" porque "ya hicimos varias peticiones de flexibilizar la Fase 2 que no han sido atendidas".

De esta forma, la región se saltará la Fase 3 de la desescalada del estado de alarma y entrará directamente en la nueva normalidad el próximo 21 de junio, cuando se permitirá la movilidad por toda España.

De esta forma, Madrid no solicitará el pase adelantado y se quedará una semana más en la Fase 2, cumpliendo los 15 días recomendados por el Ministerio de Sanidad. Tampoco pedirán medidas de flexibilización o alivio, como la Comunidad ha hecho en otras ocasiones.

"Tenemos que estar preparados para asumir de nuevo todas las competencias autonómicas, evitar rebrotes y reactivar la economía", ha dicho Aguado en rueda de prensa, en la que ha recordado que a partir del 21 de junio "el estado de alarma decaerá y con él el sistema de fases". También ha apelado a la "prudencia" en esta fase final de la desescalada y la necesidad de "diseñar un plan" para continuar con ella.

Galicia, sin estado de alarma

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propondrá, en la reunión del Consello de Goberno del viernes, dejar sin efecto el estado de alarma a partir del próximo lunes, siempre y cuando se mantenga la actual situación de "control" de la pandemia y la baja tasa de contagio.

No obstante, ha precisado que, aunque el estado de alarma quede "anulado", se mantendrán las "cautelas desde el punto de vista sanitario".

