Podrás visitar a tus familiares de otras provincias desde el 21 de junio: Illa lo confirma

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado convencido de que el próximo 21 de junio se van a dar las condiciones para que toda España pueda entrar en la conocida como "nueva normalidad", se ponga fin al estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad.



Así lo ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que algunos territorios -en concreto, la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y Castilla y León- no estén preparados para avanzar de fase el 21 de junio, cuando finaliza la prórroga del estado de alarma.



"Si las cosas evolucionan en la línea que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España se pueda entrar en una nueva normalidad y por tanto se dé fin al estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido", ha indicado el titular de Sanidad.



No obstante, ha advertido de que si hubiera algún tipo de indicador o de reversión en la evolución de la epidemia que indicara actuar en sentido contrario, "lo haríamos, lo comunicaríamos oportunamente y, como siempre hemos hecho, no nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones para proteger la salud de los ciudadanos".



Sin embargo, Illa ha asegurado que a día de hoy y con los datos actuales, el día 21 de junio se van a dar las condiciones para que en todo el territorio de España se pueda levantar el estado de alarma. Y en el momento en el que se levante el estado de alarma -ha dicho-, "podrá haber movilidad sin restricciones en nuestro país".



"Por eso será más necesario que nunca apelar a la responsabilidad individual", ha advertido el ministro de Sanidad, que ha recordado que, a partir de entonces más que nunca, las personas que presenten síntomas no deben salir de su casa, se tienen que poner en contacto con las autoridades sanitarias y guardar cuarentena.



Será obligatorio llevar mascarilla si no se puede guardar la distancia entre personas de 1,5 metros y el lavado de manos, y la máxima higiene en espacios públicos y privados serán primordiales.



"Será más necesario que nunca mantener estas reglas de comportamiento y una alta dosis de responsabilidad personal pensando en todo lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y lo fácil que es que, con una conducta irresponsable o poco prudente, se genere un brote que nos obligue a revertir esta situación", ha advertido.



En España, ha subrayado Illa, desde el pasado 14 de marzo hemos tenido uno de los confinamientos más duros, y su cumplimiento "ejemplar" por parte de la ciudadanía es lo que ha posibilitado una desescalada "segura y rápida".

