Madrid
La lista de las 283 instalaciones donde Madrid aislará a los contagiados asintomáticos
La Comunidad ha enviado una lista al Gobierno con los alojamientos disponibles para este fin.12 abril, 2020 18:29
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La Comunidad de Madrid ha hecho pública la lista de las 283 instalaciones susceptibles de acoger a las personas que hayan sido sometidas al test, hayan dado positivo por coronavirus, pero sean asintomáticas.
Entre estas instalaciones, 180 se encuentran en la capital y 103 en el resto de municipios de la región. En total, 74 hoteles, 115 apartamentos turísticos, 67 instalaciones deportivas -o de usos múltiples o polivalentes- y 27 residencias de estudiantes y albergues.
Este listado ha sido facilitado al Gobierno central después de que Pedro Sánchez, en una reunión con los presidentes autonómicos, les pidiese una lista de lugares susceptibles de ser utilizados para acoger a estas personas asintomáticas.
Las 283 instalaciones suman un total de 11.284 camas, a las que se les podrían unir muchas más en los polideportivos y pabellones polivalentes. En esta lista también se encuentran los alojamientos destinados a los sanitarios y de apoyo a los servicios sociales.
La Comunidad de Madrid recalca, en su nota de prensa, que los hoteles son la mejor solución para llevar a cabo el confinamiento de los asintomáticos y que, posteriormente, de ser necesario, se podrían utilizar el resto de instalaciones adjuntadas en la lista que detallamos en este artículo.
|HOTELES
|MUNICIPIOS
|HOSTAL MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA
|BUITRAGO DE LOZOYA
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|CANENCIA
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|GUADARRAMA
|HOTEL RURAL TORREBLANCA
|GUADARRAMA
|HOSTAL CASA TERE
|GUADARRAMA
|HOSTAL GONZÁLEZ
|GUADARRAMA
|HOTEL "PALACIO MIRAFLORES"
|MIRAFLORES DE LA
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|HOTEL "LA MUÑEQUILLA"
|MIRAFLORES DE LA
SIERRA
|RESIDENCIA "ANA MARIA MORAGAS
|MIRAFLORES DE LA
SIERRA
|HOSTAL NAVALAGAMELLA
|NAVALAGAMELLA
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|POZUELO DE ALARCÓN
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|SERRANILLOS DEL VALLE
|HOSTAL TORREJON
|TORREJON DE ARDOZ
|HOTEL IBIS MADRID FUENLABRADA
|FUENLABRADA
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|FUENLABRADA
|HOTEL CIUDAD DE FUENLABRADA
|FUENLABRADA
|B&B HOTEL
|FUENLABRADA
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|FUENLABRADA
|HOTEL LA CANTUEÑA
|FUENLABRADA
|11TH PRINCIPE by SPLENDOM SUITES
|MADRID
|APARTHOTEL SUITE PRADO
|MADRID
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|MADRID
|ESPAHOTEL GRAN VÍA APARTAMENTOS
|MADRID
|ESPAHOTEL PLAZA BASÍLICA
APARTAMENTOS
|MADRID
|ESPAHOTEL PLAZA DE ESPAÑA
APARTAMENTOS
|MADRID
|G3 GALEÓN APARTHOTEL
|MADRID
|APARTOSUITES MURALTO
|MADRID
|SERCOTEL APARTAHOTEL TOGUMAR
|MADRID
|APARTAHOTEL COMPOSTELA SUITES
|MADRID
|SLOW SUITES BELLAS ARTES
|MADRID
|SLOW SUITES CHUECA
|MADRID
|SLOW SUITES GRAN VÍA
|MADRID
|ERIC VÖKEL MADRID SUITES
|MADRID
|APARTAHOTELES VIENA
|MADRID
|HOTEL AC LA FINCA
|POZUELO DE ALARCÓN
|MARRIOTT MADRID AUDITORIUM
|MADRID
|AYRE GRAN HOTEL COLÓN
|MADRID
|ILUNION ATRIUM
|MADRID
|HOTEL MIGUEL ANGEL
|MADRID
|LAS PROVINCIAS
|FUENLABRADA
|ROOM MATE MARIO
|MADRID
|ROOM MATE LAURA
|MADRID
|ROOM MATE ÓSCAR
|MADRID
|HOTEL VÍA CASTELLANA
|MADRID
|B&B AEROPUERTO MADRID T1
|MADRID
|B&B AEROPUERTO MADRID T4
|SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES
|HOTEL NH PARLA
|PARLA
|HOTEL CITY HOUSE FLORIDA NORTE
|MADRID
|HOTEL CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT
|MADRID
|SLOW SUITES LUCHANA
|MADRID
|SERCOTEL MADRID AEROPUERTO
|MADRID
|HOTEL MAJADAHONDA
|MAJADAHONDA
|HOTEL CATALONIA PLAZA MAYOR
|MADRID
|HOTEL EUROFORUM
|SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
|CENTRO ESPIRITUAL MARISTAS
|MADRID
|HOTEL CHECKIN MADRID PARLA,
|PARLA
|HOTEL B&B MADRID GETAFE
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|HOTEL SANTOS PRAGA
|MADRID
|SLOW SUITES GRAN VÍA
|MADRID
|SLOW SUITES CHUECA
|MADRID
|SLOW SUITES BELLAS ARTES
|MADRID
|SLOW SUITES AUGUSTO
|MADRID
|HOTEL CIUDAD DE MÓSTOLES
|MÓSTOLES
|HOTEL ROOM MATE MACARENA
|MADRID
|HOTEL BARCELÓ OCCIDENTAL
|ARANJUEZ
|HOTEL AC AV DE AMÉRICA
|MADRID
|HOTEL PASEO DEL ARTE
|MADRID
|HOTEL TH BOADILLA
|MADRID
|HOTEL VERTICE ROOMSPACE
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|HOTEL IBIS MADRID ALCOBENDAS
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|HOTEL PETIT PALACE PRESIDENT
|MADRID
|HOTEL AVENIDA LEGANÉS
|MADRID
|HOTEL ROOM MATE ALICIA
|MADRID
|HOTEL ROOM MATE ALBA
|MADRID
|APARTAMENTOS TURÍSTICOS
|MUNICIPIOS
|ALTERHOME (60 a disposición)
|En diferentes puntos de Madrid
|RESIDENCIAS Y ALBERGUES
|COMPLEJO AGROAMBIENTAL "SOTO
DEL HENARES"
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HOTEL ESCUELA
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|CENTRO DE FORMACIÓN
AMBIENTAL
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PEREZ DE VARGAS
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PARDO
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|NAVACERRADA
|CENTRO DE ACTIVIDADES LA
CRISTALERA
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UNIVERSITARIA S.A.
|ALCALÁ DE HENARES
|RESIDENCIA UNIVERSITARIA
ANTONIO MACHADO
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AMBIENTAL GE LA CHIMENEA
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CARLOS III DE MADRID
|COLMENAREJO
|COLEGIO MAYOR UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA
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ALARCÓN
|EDIFICIO COLEGIO RESIDENCIA
"PALACIO VALDÉS"
|TRES CANTOS
|ALBERGUE JUVENIL VILLA CASTORA
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|CERCEDILLA
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|ALBERGUE JUVENIL EL ESCORIAL
|SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
|COMPLEJO FRAY LUIS DE LEÓN
|GUADARRAMA
|GRANJA ESCUELA EL ACEBO
|SEVILLA LA NUEVA
|CASA RURAL LA CASA ALTA
|BELMONTE DE TAJO
|ALOJAMIENTO TURÍSTICO 1
|CHAPINERÍA
|ALOJAMIENTO TURÍSTICO 2
|CHAPINERÍA
|ALOJAMIENTOS ZAGUÁN DE LA VILLA
|TORRELAGUNA
|RESIDENCIA FORESTAL LUCAS
OLLAZABAL
|CERCEDILLA
|INSTALACIONES DEPORTIVAS
|MUNICIPIOS
|IMDER PABELLÓN DEPORTIVO
|MADRID
|IMDER PABELLÓN DEPORTIVO
|MADRID
|POLIDEPORTIVO ÁNGEL NIETO Y FELIPE VI
|BOADILLA
|PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
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|PABELLON DEPORTIVO COLEGIO PEÑALTA
|BUITRAGO DE LOZOYA
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
|CERCEDILLA
|CIUDAD DEPORTIVA
|CIEMPOZUELOS
|PABELLON CUBIERTO COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ALHONDIGA SECTOR III
|GETAFE
|PABELLON CUBIERTO COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL CERRO BUENAVISTA
|GETAFE
|PABELLÓN MUNICIPAL RAFAEL VARGAS
|GETAFE
|PABELLÓN MUNICIPAL PERALES DEL RIO
|GETAFE
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
|GUADARRAMA
|PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL
|MIRAFLORES DE LA
SIERRA
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
|MORATA DE TAJUÑA
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ORUSCO DE
TAJUÑA
|ORUSCO DE TAJUÑA
|COLEGIO PÚBLICO PRÍNCIPES DE ASTURIAS
|QUIJORNA
|PABELLÓN POLIDEPORTIVO M3
|SAN FERNANDO DE
HENARES
|PABELLÓN POLIDEPORTIVO 'CAMINO DE LA
HUERTA'
|SAN FERNANDO DE
HENARES
|PABELLON DEPORTIVO
|SANTORCAZ
|PABELLÓN DEPORTIVO CEIP EL POETA
|SERRANILLOS DEL
VALLE
|PABELLÓN CUBIERTO ADOLFO SUÁREZ
|SEVILLA LA NUEVA
|POLIDEPORTIVO CUBIERTO COLEGIO ANTÓN
SEVILLANO
|SEVILLA LA NUEVA
|POLIDEPORTIVO CUBIERTO COLEGIO NOVA
HISPALIS
|SEVILLA LA NUEVA
|POLIDEPORTIVO HÉCTOR VALERO
|SEVILLA LA NUEVA
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TIELMES
|TIELMES
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANTONIO
MARTIN
|TORRELAGUNA
|POLIDEPORTIVO
|VALDEMANCO
|PABELLONES DEPORTIVOS (DOS PABELLONES)
|VALDEMORO
|POLIDEPORTIVO MUNICPAL
|VALDILECHA
|GIMNASIO MUNICIPAL
|VILLAMANTILLA
|GIMNASIO DEL COLEGIO
|VILLAMANTILLA
|OFICINA DE INFORMACION TURISTICA
|VILLAMANTILLA
|VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL
|VILLAMANTILLA
|POLIDEPORTIVO SANTIAGO APOSTOL
|VILLANUEVA DE LA
CAÑADA
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE SANTO
DOMINGO
|ALCORCON
|PABELLON MUNICIPAL Mª JOSE CALERO-M4
|ALCORCON
|PABELLÓN Y POLIDEPORTIVO "LORANCA"
|FUENLABRADA
|PABELLÓN DEPORTIVO "LA SOLIDARIDAD"
|FUENLABRADA
|PABELLÓN CUBIERTO SITUADO EN LA
INSTALACIÓN DE CANAL DE ISABEL I
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|MADRID
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MADRID
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MADRID
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|MADRID
|OTRAS INSTALACIONES
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|LUDOTECA
|CANENCIA
|HOGAR TERCERA EDAD
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|CHAPINERÍA
|CASA DE LA CULTURA
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|CÁMARA AGRARIA
|CIEMPOZUELOS
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|DAGANZO
|EDIFICO MULTIFUNCIONAL
|HORCAJO DE LA
SIERRA
|CASA DE LA JUVENTUD
|MORATA DE TAJUÑA
|CENTRO DE MAYORES
|MORATA DE TAJUÑA
|RESIDENCIA EJERCICIOS CRISTO REY
|POZUELO DE
ALARCÓN
|CASA DE ESPEIRITUALIDAD MÁRTIRES
OBLATOS
|POZUELO DE
ALARCÓN
|SALÓN DE USOS MULTIPLES
|SANTORCAZ
|EDIFICIO
|TORREMOCHA DEL
JARAMA
|SALA POLIVALENTE
|VALDEMANCO
|OFICINAS EN LABASTIDA 9-11
|MADRID
|EP CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA (CDI)
CENTRO DEPORTIVO ARGANZUELA
|MADRID
|CENTRO DEPORTIVO LA MASO
|MADRID
|CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONES
|MADRID
|CENTRO DEPORTIVO DAOIZ Y VELARDE
|MADRID
|CENTRO DEPORTIVO LA MINA
|MADRID
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