Hotel Petit Palace President.

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Madrid

La lista de las 283 instalaciones donde Madrid aislará a los contagiados asintomáticos

La Comunidad ha enviado una lista al Gobierno con los alojamientos disponibles para este fin. 

12 abril, 2020 18:29

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La Comunidad de Madrid ha hecho pública la lista de las 283 instalaciones susceptibles de acoger a las personas que hayan sido sometidas al test, hayan dado positivo por coronavirus, pero sean asintomáticas.

Entre estas instalaciones, 180 se encuentran en la capital y 103 en el resto de municipios de la región. En total, 74 hoteles, 115 apartamentos turísticos, 67 instalaciones deportivas -o de usos múltiples o polivalentes- y 27 residencias de estudiantes y albergues. 

Este listado ha sido facilitado al Gobierno central después de que Pedro Sánchez, en una reunión con los presidentes autonómicos, les pidiese una lista de lugares susceptibles de ser utilizados para acoger a estas personas asintomáticas. 

Las 283 instalaciones suman un total de 11.284 camas, a las que se les podrían unir muchas más en los polideportivos y pabellones polivalentes. En esta lista también se encuentran los alojamientos destinados a los sanitarios y de apoyo a los servicios sociales. 

La Comunidad de Madrid recalca, en su nota de prensa, que los hoteles son la mejor solución para llevar a cabo el confinamiento de los asintomáticos y que, posteriormente, de ser necesario, se podrían utilizar el resto de instalaciones adjuntadas en la lista que detallamos en este artículo. 

HOTELES MUNICIPIOS
HOSTAL MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA BUITRAGO DE LOZOYA
HOSTAL CANENCIA CANENCIA
HOSTAL PIQUÍO GUADARRAMA
HOTEL RURAL TORREBLANCA GUADARRAMA
HOSTAL CASA TERE GUADARRAMA
HOSTAL GONZÁLEZ GUADARRAMA
HOTEL "PALACIO MIRAFLORES" MIRAFLORES DE LA
SIERRA
HOTEL "LA MUÑEQUILLA" MIRAFLORES DE LA
SIERRA
RESIDENCIA "ANA MARIA MORAGAS MIRAFLORES DE LA
SIERRA
HOSTAL NAVALAGAMELLA NAVALAGAMELLA
HOTEL AC LA FINCA POZUELO DE ALARCÓN
HOSTAL EL LABRAT SERRANILLOS DEL VALLE
HOSTAL TORREJON TORREJON DE ARDOZ
HOTEL IBIS MADRID FUENLABRADA FUENLABRADA
HOTEL AVENIDA ESPAÑA FUENLABRADA
HOTEL CIUDAD DE FUENLABRADA FUENLABRADA
B&B HOTEL  FUENLABRADA
HOTELES H2  FUENLABRADA
HOTEL LA CANTUEÑA FUENLABRADA
11TH PRINCIPE by SPLENDOM SUITES MADRID
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APARHOTEL BLUME CRUZ MADRID
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ESPAHOTEL PLAZA BASÍLICA
APARTAMENTOS		 MADRID
ESPAHOTEL PLAZA DE ESPAÑA
APARTAMENTOS		 MADRID
G3 GALEÓN APARTHOTEL MADRID
APARTOSUITES MURALTO MADRID
SERCOTEL APARTAHOTEL TOGUMAR MADRID
APARTAHOTEL COMPOSTELA SUITES MADRID
SLOW SUITES BELLAS ARTES MADRID
SLOW SUITES CHUECA MADRID
SLOW SUITES GRAN VÍA MADRID
ERIC VÖKEL MADRID SUITES MADRID
APARTAHOTELES VIENA MADRID
HOTEL AC LA FINCA POZUELO DE ALARCÓN
MARRIOTT MADRID AUDITORIUM MADRID
AYRE GRAN HOTEL COLÓN MADRID
ILUNION ATRIUM MADRID
HOTEL MIGUEL ANGEL MADRID
LAS PROVINCIAS FUENLABRADA
ROOM MATE MARIO MADRID
ROOM MATE LAURA MADRID
ROOM MATE ÓSCAR MADRID
HOTEL VÍA CASTELLANA MADRID
B&B AEROPUERTO MADRID T1 MADRID
B&B AEROPUERTO MADRID T4 SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES
HOTEL NH PARLA PARLA
HOTEL CITY HOUSE FLORIDA NORTE MADRID
HOTEL CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT MADRID
SLOW SUITES LUCHANA MADRID
SERCOTEL MADRID AEROPUERTO MADRID
HOTEL MAJADAHONDA MAJADAHONDA
HOTEL CATALONIA PLAZA MAYOR MADRID
HOTEL EUROFORUM SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
CENTRO ESPIRITUAL MARISTAS MADRID
HOTEL CHECKIN MADRID PARLA, PARLA
HOTEL B&B MADRID GETAFE MADRID
HOTEL SANTOS PRAGA MADRID
SLOW SUITES GRAN VÍA MADRID
SLOW SUITES CHUECA MADRID
SLOW SUITES BELLAS ARTES MADRID
SLOW SUITES AUGUSTO MADRID
HOTEL CIUDAD DE MÓSTOLES MÓSTOLES
HOTEL ROOM MATE MACARENA MADRID
HOTEL BARCELÓ OCCIDENTAL ARANJUEZ
HOTEL AC AV DE AMÉRICA MADRID
HOTEL PASEO DEL ARTE MADRID
HOTEL TH BOADILLA MADRID
HOTEL VERTICE ROOMSPACE MADRID
HOTEL IBIS MADRID ALCOBENDAS MADRID
HOTEL PETIT PALACE PRESIDENT MADRID
HOTEL AVENIDA LEGANÉS MADRID
HOTEL ROOM MATE ALICIA MADRID
HOTEL ROOM MATE ALBA MADRID
APARTAMENTOS TURÍSTICOS MUNICIPIOS
ALTERHOME (60 a disposición) En diferentes puntos de Madrid
RESIDENCIAS Y ALBERGUES
COMPLEJO AGROAMBIENTAL "SOTO
DEL HENARES"		 ALCALÁ DE HENARES
CENTRO DE INTERCAMBIOS
ESCOLARES (CIE)		 MADRID
RESIDENCIA UNIVERSITARIA (RUCE 1 MADRID
RESIDENCIA UNIVERSITARIA (RUCE 2) MADRID
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA
HOTEL ESCUELA		 MADRID
CENTRO DE FORMACIÓN
AMBIENTAL		 MADRID
GEI CIUDAD ESCOLAR MADRID
RESIDENCIA UNIVERSITARIA JOSE
PEREZ DE VARGAS		 MADRID
RESIDENCIA UNIVERSITARIA GÓMEZ
PARDO		 MADRID
RESIDENCIA DE NAVACERRADA NAVACERRADA
CENTRO DE ACTIVIDADES LA
CRISTALERA		 MIRAFLORES DE LA
SIERRA
CIUDAD RESIDENCIAL
UNIVERSITARIA S.A.		 ALCALÁ DE HENARES
RESIDENCIA UNIVERSITARIA
ANTONIO MACHADO		 COLMENAREJO
CENTRO DE FORMACIÓN
AMBIENTAL GE LA CHIMENEA		 ARANJUEZ
RESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID		 COLMENAREJO
COLEGIO MAYOR UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA		 POZUELO DE
ALARCÓN
EDIFICIO COLEGIO RESIDENCIA
"PALACIO VALDÉS"		 TRES CANTOS
ALBERGUE JUVENIL VILLA CASTORA CERCEDILLA
ALBERGUE JUVENIL LAS DEHESAS CERCEDILLA
ALBERGUE JUVENIL LOS BATANES RASCAFRIA
ALBERGUE JUVENIL EL ESCORIAL SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
COMPLEJO FRAY LUIS DE LEÓN GUADARRAMA
GRANJA ESCUELA EL ACEBO SEVILLA LA NUEVA
CASA RURAL LA CASA ALTA BELMONTE DE TAJO
ALOJAMIENTO TURÍSTICO 1 CHAPINERÍA
ALOJAMIENTO TURÍSTICO 2 CHAPINERÍA
ALOJAMIENTOS ZAGUÁN DE LA VILLA TORRELAGUNA
RESIDENCIA FORESTAL LUCAS
OLLAZABAL		 CERCEDILLA
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPIOS
IMDER PABELLÓN DEPORTIVO MADRID
IMDER PABELLÓN DEPORTIVO MADRID
POLIDEPORTIVO ÁNGEL NIETO Y FELIPE VI BOADILLA
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA
PABELLON DEPORTIVO COLEGIO PEÑALTA BUITRAGO DE LOZOYA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CERCEDILLA
CIUDAD DEPORTIVA CIEMPOZUELOS
PABELLON CUBIERTO COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ALHONDIGA SECTOR III		 GETAFE
PABELLON CUBIERTO COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL CERRO BUENAVISTA		 GETAFE
PABELLÓN MUNICIPAL RAFAEL VARGAS GETAFE
PABELLÓN MUNICIPAL PERALES DEL RIO GETAFE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUADARRAMA
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL MIRAFLORES DE LA
SIERRA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MORATA DE TAJUÑA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ORUSCO DE
TAJUÑA		 ORUSCO DE TAJUÑA
COLEGIO PÚBLICO PRÍNCIPES DE ASTURIAS QUIJORNA
PABELLÓN POLIDEPORTIVO M3 SAN FERNANDO DE
HENARES
PABELLÓN POLIDEPORTIVO 'CAMINO DE LA
HUERTA'		 SAN FERNANDO DE
HENARES
PABELLON DEPORTIVO SANTORCAZ
PABELLÓN DEPORTIVO CEIP EL POETA SERRANILLOS DEL
VALLE
PABELLÓN CUBIERTO ADOLFO SUÁREZ SEVILLA LA NUEVA
POLIDEPORTIVO CUBIERTO COLEGIO ANTÓN
SEVILLANO		 SEVILLA LA NUEVA
POLIDEPORTIVO CUBIERTO COLEGIO NOVA
HISPALIS		 SEVILLA LA NUEVA
POLIDEPORTIVO HÉCTOR VALERO SEVILLA LA NUEVA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TIELMES TIELMES
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANTONIO
MARTIN		 TORRELAGUNA
POLIDEPORTIVO VALDEMANCO
PABELLONES DEPORTIVOS (DOS PABELLONES) VALDEMORO
POLIDEPORTIVO MUNICPAL VALDILECHA
GIMNASIO MUNICIPAL VILLAMANTILLA
GIMNASIO DEL COLEGIO VILLAMANTILLA
OFICINA DE INFORMACION TURISTICA VILLAMANTILLA
VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL VILLAMANTILLA
POLIDEPORTIVO SANTIAGO APOSTOL VILLANUEVA DE LA
CAÑADA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE SANTO
DOMINGO		 ALCORCON
PABELLON MUNICIPAL Mª JOSE CALERO-M4 ALCORCON
PABELLÓN Y POLIDEPORTIVO "LORANCA" FUENLABRADA
PABELLÓN DEPORTIVO "LA SOLIDARIDAD" FUENLABRADA
PABELLÓN CUBIERTO SITUADO EN LA
INSTALACIÓN DE CANAL DE ISABEL I		 MADRID
POLIDEPORTIVO MADRID
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID		 GETAFE
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID		 LEGANÉS
POLIDEPORTIVO CAMPUS SUR MADRID
OTRAS INSTALACIONES MUNICIPIOS
SALA DE EXPOSICIONES MADRID
OFICINA CTC COSLADA
CASA DE LA CULTURA BELMONTE DE TAJO
CENTRO POLIFUNCI0NAL CANENCIA
LUDOTECA CANENCIA
HOGAR TERCERA EDAD CHAPINERÍA
HALL AUDITORIO CHAPINERÍA
CASA DE LA CULTURA CIEMPOZUELOS
CÁMARA AGRARIA CIEMPOZUELOS
PABELLÓN MUNICIPAL DAGANZO
EDIFICO MULTIFUNCIONAL HORCAJO DE LA
SIERRA
CASA DE LA JUVENTUD MORATA DE TAJUÑA
CENTRO DE MAYORES MORATA DE TAJUÑA
RESIDENCIA EJERCICIOS CRISTO REY POZUELO DE
ALARCÓN
CASA DE ESPEIRITUALIDAD MÁRTIRES
OBLATOS		 POZUELO DE
ALARCÓN
SALÓN DE USOS MULTIPLES SANTORCAZ
EDIFICIO TORREMOCHA DEL
JARAMA
SALA POLIVALENTE VALDEMANCO
OFICINAS EN LABASTIDA 9-11 MADRID
EP CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA (CDI)
CENTRO DEPORTIVO ARGANZUELA		 MADRID
CENTRO DEPORTIVO LA MASO MADRID
CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONES MADRID
CENTRO DEPORTIVO DAOIZ Y VELARDE MADRID
CENTRO DEPORTIVO LA MINA MADRID

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