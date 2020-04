PcComponentes, el Amazon de Murcia: así ha disparado sus ventas durante el Covid-19

En el círculo de empleados más próximo al CEO y confundador de PcComponentes, Alfonso Tomás, aseguran que tiene una mente tan brillante que habría triunfado en cualquier negocio que hubiese emprendido: “Si llega a montar una hamburguesería, ahora estaría compitiendo con McDonald's”. No exageran con la comparación porque la tienda de informática que inauguró en 2005 en Alhama de Murcia se ha convertido en el gigante español del e-commerce: PcComponentes ya se impone en el mercado nacional a Amazon en la venta de portátiles y de algunos dispositivos periféricos.

El nuevo orden laboral y social que ha impuesto el Covid-19, a base de teletrabajo y confinamiento domiciliario, solo ha provocado que se dispare todavía más la actividad de esta firma nacida en suelo murciano: sus pedidos se han incrementado un 50%. Desde que el 16 de marzo se instauró el estado de alarma han pasado de atender 30.000 peticiones semanales a 50.000.

De ninguna de esas cifras alardean en PcComponentes porque son coyunturales, tal y como subraya Alfonso Tomás: “En nuestro caso, tenemos un fuerte posicionamiento on line, somos conscientes de que durante el confinamiento nos hemos convertido en uno de los pocos canales disponibles y hemos ganado visibilidad entre aquellas personas que necesitaban adquirir un producto indispensable, principalmente para trabajar o para comunicarse mientras permanecen en sus hogares”.

El empresario, de 40 años, atiende a EL ESPAÑOL desde su casa de Alhama de Murcia, donde alterna su rutina laboral con la familiar. Los juegos con sus dos hijos y bucear por Linkedin son de los pocos momentos del día en los que desconecta de la compañía. El decorado sobrio de su oficina casera, presidido por unas plantas, una estantería repleta de libros y un retrato de su familia, se han convertido en el nuevo entorno de los consejos de administración que celebra confinado por videoconferencia para seguir al milímetro la evolución de PcComponentes durante la alerta sanitaria.

Alfonso Tomás está al tanto de todo. Prueba de ello es que enumera sin titubear los 10 productos más demandados en el carrito virtual de la compra desde que arrancó el estado de alarma: portátiles, monitores, ratones, teclados, auriculares, ordenadores diseñados por especialistas (PcCom), webcam, impresoras, televisiones y sillas en todas sus variantes, desde oficina a youtuber. La demanda de algunos de esos productos ha crecido hasta un 500% expoleada por el confinamiento domiciliario y la necesidad de adaptarse al nuevo escenario que ha planteado el patógeno en materia de teletrabajo, educación en la red, interacción social mediante las telecomunicaciones y ocio digital.

Última reunión del consejo de administración de PcComponentes.

“Estos días hemos podido apreciar una gran amabilidad de los clientes, confirmando que hemos hecho un servicio indispensable en estos momentos: facilitar la comunicación entre personas, ya sea en el ámbito laboral o personal”, reflexiona. La compañía ha cerrado el mes de marzo con un aumento general de ventas de un 30% respecto a marzo de 2019. Alfonso Tomás tampoco saca pecho de ese dato porque, antes que empresario, es un padre de un niño y una niña que está muy preocupado por la crisis sanitaria que asola el país, por ello esos beneficios de PcComponentes también los está invirtiendo en ayudar desinteresadamente a combatir al ‘bicho’.

44.000 caretas

“Hemos promovido acciones y hemos recibido cientos de iniciativas solidarias a las que estamos dando respuesta; sin duda, eso es lo que toca por encima del propio negocio y estamos dedicando mucho esfuerzo y tiempo porque lo consideramos fundamental en estos momentos”, subraya el CEO de la firma de comercio electrónico. “Estamos muy orgullosos de haber donado 600 kilos de filamento para la impresión 3D de 44.000 caretas protectoras para sanitarios; 500 móviles al Servicio Murciano de Salud para que médicos en cuarentena atiendan casos de coronavirus por vía telefónica; 100 tabletas a Cáritas para que menores de familias desfavorecidas sigan sus clases on line...”.



El éxito en los negocios no ha cambiado a este titulado en Ingeniería Informática por la Universidad de Murcia al que antes de que estallase la pandemia se le podía ver paseando por las calles del municipio alhameño, junto a su esposa e hijos, como uno más de sus 22.077 vecinos, a pesar de que la facturación de la firma que cofundó es veinte veces superior al presupuesto del Ayuntamiento.

La responsabilidad social corporativa de PcComponentes está mostrando su mejor cara justo cuando las ventas de algunos de sus productos también están siendo golpeadas porque el obligado encierro en los hogares ha provocado un desplome en las pulseras de actividad de los runners, los patinetes eléctricos y las videocámaras. La compañía sigue pensando en ayudar en esta difícil situación que atraviesa el país y ha puesto en marcha un soporte técnico remoto que está permitiendo a centenares de personas teletrabajar desde sus casas resolviéndoles gratuitamente problemas de conexión a la red de la empresa, de rendimiento en sus equipos...

- ¿Cómo ha cambiado la vida del CEO de PcComponentes?



- Es un período de más exigencia por diferentes factores. Ahora es más complicado separar la parte laboral de la personal, pues al estar todos en casa en ocasiones se mezclan, pero hay que llevarlo con normalidad y así lo estamos intentando transmitir al resto de las personas de la empresa que están teletrabajando, sobre todo aquellas con hijos. Es habitual que en nuestras videoconferencias los hijos de unos y otros aparezcan y saluden al resto: ya son como de la familia. Otro factor que ha cambiado es que se ha intensificado bastante la gestión, pues ha habido que reaccionar y adaptarnos muy rápido a las circunstancias que nos sobrevenían. Las decisiones que hemos tomado nos han permitido mantener la seguridad de nuestros trabajadores sin afectar al servicio que prestamos.

Adelantó al Gobierno central

No exagera en su respuesta Alfonso Tomás porque PcComponentes se adelantó a algunas de las medidas que adoptó el mismísimo Gobierno central para frenar los contagios de Covid-19 en nuestro país. Valga como ejemplo de ello que la compañía puso a teletrabajar a 256 de sus empleados de España y Portugal cinco días antes de que entrase en vigor el decreto de estado de alarma. El 11 de marzo pusieron en marcha un fuerte paquete de medidas sanitarias dirigido a garantizar la seguridad de la plantilla y esa anticipación se ha traducido en una tasa de cero contagios en el personal laboral.

Un técnico equipado con gafas, guantes y mascarilla de protección frente al coronavirus.

En la actualidad solo 150 trabajadores no están teletrabajando porque ocupan puestos cuya presencia física en las instalaciones es obligatoria: es el caso del almacén y el taller de montaje. Allí, los técnicos siguen montando ordenadores, pertrechados de gafas de protección, guantes y mascarillas lavables. Por los pasillos, los mozos continúan empujando con diligencia cientos de carritos con pedidos para depositarlos en la cinta transportadora. De ahí pasan automáticamente a la máquina embaladora con destino al camión para poner rumbo a hogares de toda España.

“Viendo lo que pasaba en Italia a finales de febrero, elaboramos un plan de contingencia en el que nos planteamos todos los escenarios posibles: desde seguir funcionando a ir a un parón total o parcial”, explica de forma didáctica Miguel Ángel López, director de Recursos Humanos. “Nuestro punto de vista principal era plantearnos qué debíamos hacer para garantizar la salud de nuestra plantilla convirtiéndonos en una pequeña fortaleza”.

López detalla de carrerilla un listado kilométrico de medidas adoptadas en materia de seguridad laboral: “Una empresa especializada desinfecta todas las instalaciones cada noche; se han eliminado los focos masivos de contacto con la retirada de los tornos de acceso y se ha cambiado el reconocimiento de huella dactilar por tarjetas...”.

Controles de temperatura corporal

También han puesto en marcha controles voluntarios de temperatura corporal con termómetros infrarrojos de distancia. El color verde se enciende cuando el empleado presenta una temperatura apta para trabajar; el color rojo revela que padece 37,5 grados de fiebre en adelante, lo que implica que de inmediato se debe poner en contacto con las autoridades sanitarias, y si se enciende el color naranja debe someterse a dos mediciones más porque es sospechoso al presentar entre 37,1 y 37,4 grados de fiebre. Hasta ahora los termómetros siempre lucen verde en las instalaciones.

Otras de las medidas que están garantizado la salud de la plantilla es la reducción del número de empleados en todas las franjas horarias al haber introducido un turno nocturno. “Tenemos que segmentar a los trabajadores en grupos más pequeños para evitar aglomeraciones dentro de las zonas de trabajo y garantizar la distancia de seguridad de metro y medio”, precisa de manera milimétrica el director de Recursos Humanos. “Las jornadas presenciales se han reducido a seis horas y los empleados siguen cobrando sus retribuciones por ocho horas de trabajo”.

El resultado de estas medias ha sido disponer de un área de logística que afronta sin miedo y con motivación el aluvión de pedidos que están recibiendo en el Polígono Industrial Las Salinas de Alhama. “Desde que entramos en la categoría de servicio esencial no paramos”, resume López. No habla en vano: en las tiendas de Murcia y Madrid han tenido que limitar el aforo de clientes a seis personas como máximo, y han instalado mamparas de seguridad desde el mostrador hasta el techo.

De 200 a 250 euros

Desde Recursos Humanos implementan a diario medidas de seguridad para garantizar el blindaje de PcComponentes, que cerró 2019 facturando 403 millones de euros: un 12% más con respecto a 2018 (360 millones). Todos los departamentos trabajan al cien por cien. En el área de Marketing revisan estrategias y evalúan al detalle los efectos colaterales que genera el coronavirus en el sector del e-commerce. “El mercado de las tablets estaba registrando una actividad más plana y ha repuntado”, ejemplifica el director de marketing (CMO), Federico Iglesias.

"No todas las empresas en España tenían adoptado el formato de teletrabajo porque está siendo exponencial el incremento de ventas de portátiles". Otro dato que evidencia que la pandemia ha pillado con la guardia baja a muchos empresarios españoles es la demana bestial de material de oficina: un 400% los folios y un 600% los cartuchos de tinta para las impresoras. En los hogares se está aprovechando el encierro domiciliario para iniciar una especie de operación renove de electrodomésticos. “Las televisiones de 55 pulgadas y las smart tv están tirando muy fuerte”.

Una empleada, con gafas, guantes y mascarilla de protección frente al coronavirus.

Iglesias alterna estas semanas el estrés laboral con el emocional porque es el octavo de diez hermanos y necesita comprobar a diario que su familia está bien: “Los días se hacen muy largos, estoy manteniendo un seguimiento porque encima estamos dispersos por Madrid, Asturias y Londres, así que se monta una jauría importante en el grupo de WhatsApp familiar que tenemos”.

Esa preocupación no le distrae ni un segundo de sus responsabilidades en la firma porque ‘el bicho’ no ha paralizado el sector tecnológico. Los lanzamientos y presentaciones de nuevos productos prosiguen en streaming. El mercado on line no se detiene. “El tiquet medio de compra se ha ido balanceando de 200 a 250 euros conforme ha ido evolucionado la situación”, comenta el director de marketing (CMO), Federico Iglesias.

El 40% de las ventas a nuevos clientes

Hasta ahora el perfil del cliente de PcComponentes, el principal competidor de Amazon en el mercado español del comercio electrónico, era el de una persona de 25 a 45 años, pero el coronavirus también ha tenido repercusión en el target de usuarios ampliándose a otros segmentos de población. Los datos de ventas revelan que un 40% de las compras realizadas durante el confinamiento domiciliario las están realizando clientes nuevos que han apostado por la firma murciana.

Federico Iglesias avanza que esta crisis sanitaria tendrá repercusión en la tradicional pugna que mantiene el comercio digital con la tienda física: “Después de este periodo el formato de compras cambiará porque ha habido mucha gente que no compraba en internet y a nivel de sociedad nos hemos visto obligados a experimentar nuevos formatos de consumo de bienes como alimentación, textil o informática, y si la experiencia ha sido buena volverán a repetir”.

Todas estas tendencias las está teniendo en cuenta el consejo de administración de PcComponentes para ir adaptando la hoja de ruta empresarial que tenían trazada para la compañía al inicio de 2020 y que ahora está condicionada por un patógeno de 0,000125 milímetros. El CEO y cofundador de la compañía de e-commerce, Alfonso Tomás, admite que ya no sirven los cálculos realizados previamente: “El crecimiento esperado era de un 15%, pero con respecto a lo que pasará finalmente, todavía es muy pronto para poder hacer una previsión fiable, ya que la crisis sanitaria va a tener repercusión en la economía y, por tanto, el consumo se va a ver afectado”.

- ¿Alfonso la pandemia ha afectado también a los planes de expansión de la firma a corto plazo?

- A principios de año anunciamos la próxima apertura de nuestro Xperience Center en Barcelona, un concepto de tienda disruptivo para complementar la experiencia ‘on line’ de nuestra web con una extraordinaria experiencia ‘off line’. Debido al estado de alarma, y sobre todo, para proteger a la ciudadanía y a nuestros empleados, la apertura del Xperience Center se pospone hasta que la situación vuelva a la normalidad y con las máximas garantías de seguridad para todos.

- ¿Cuál es el horizonte económico y laboral que le espera a España tras la pandemia?

- A nivel económico, debemos reflexionar si como país somos solventes para poder afrontar una situación así, para poder salir de ella sin recurrir a financiación externa cada vez que hay una crisis. Pensábamos que esto era cuestión de semanas, ya vamos viendo que serán meses y además esto no volverá a ser lo de antes: cambiarán los hábitos de consumo, las prioridades... Habrá un efecto ‘post Covid-19’ mayor del que pensamos. Es complicado imaginar que saldremos de esta situación en forma de ‘V’, como algunos auguran. La actividad en la mayoría de sectores no volverá a la normalidad hasta que pasen muchos meses, y esto afectará indudablemente a incrementar los niveles de paro, pues las empresas no podrán mantener las estructuras previas a esta crisis. Solo hay que mirar atrás para ver que 13 años después no volvimos nunca a los niveles de 2007: '¿Cuánto nos costará volver a los niveles ‘pre Covid-19?' Sin ser ningún experto, estimo que varios años.

- ¿Como ciudadano, qué lectura hace de esta crisis sanitaria?

- No quiero entrar en si se podría haber hecho mejor o peor. Eso ya realmente sirve de poco. Prefiero pensarlo a futuro. En general, tardaremos bastante tiempo en conocer el impacto real. A nivel humano es tremendo, no solo por las personas que han muerto, sino porque sus familiares y amigos no pueden despedirse de sus seres queridos ni hacer duelo. Es algo que marca para siempre y será difícil de olvidar.