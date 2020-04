Horóscopo semanal del 13 al 19 abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes, día 13, deberás apoyarte en actuaciones prácticas y seguras, especialmente para resolver asuntos atrasados que has ido dejando pasar. Ahora tendrás más tiempo de organizarte. El martes 14, deberás resolver asuntos que has dejado sin afrontar desde hace mucho tiempo. Pero ahora tienes que solventarlos definitivamente. Además, los temas de pareja también tendrás que intentar darles salida. Seguir leyendo...

Tauro: El día 13, lunes, tu habilidad y talento productivo te ayudarán a planificar otra manera de ganarte la vida. Está claro que la tecnología va a ser crucial, así que manos a la obra. El martes 14, es un buen momento para utilizar todas tus experiencias de vida y tus conocimientos a través de tus estudios y lecturas. Podrás apoyarte en tu energía y en tu modo de expresarte. Seguir leyendo...

Géminis: El día 13, lunes, tendrás un día importante para realizar escritos y comunicaciones. Además, tu reto será aprender a valorar lo realmente importante. Tus ocupaciones realízalas con serenidad y voluntad. El martes 14, tendrás mayor agilidad mental y por eso podrás usar tus conocimientos y tu genialidad para sacar adelante muchos asuntos importantes. Tendrás cambios súbitos. Seguir leyendo...

Cáncer: El 13, lunes, es importante que hoy prestes atención a como recibes noticias de una mujer de tu pasado, y ahora te ayudará a sentirte más libre y más feliz. Harás balance de lo que sabes en esta vida y de lo que has aprendido durante todo este tiempo. El martes 14, notarás que no logras unificar pensamientos y sentimientos, por lo que te costará tomar decisiones, o elegir las correctas. Así que presta mucha atención y no te encabezones en algo que no es real. Podrás tener hoy alguna sorpresa inesperada. Seguir leyendo...

Leo: El 13, lunes, notarás tu gran ardor y vitalidad al enfocar todo lo que tienes que realizar. Tu relación psique-cuerpo estará equilibrada y darás más de sí. Aunque encuentres tropiezos podrás salvarlos con inteligencia y genialidad. El martes 14, necesitas actuar de una forma apropiada y no siguiendo el guion que te apetezca, ya que es importante contrastar todo y ser una persona sensata. Pon de acuerdo tu ingenio y tu corazón e irás en la dirección adecuada. Seguir leyendo...

Virgo: El 13, lunes, lo más importante es el trato que tengas con los demás. Y evitar roces innecesarios. Deberás confrontar con calma el cariño que das y el que recibes. El martes 14, podrás mostrar al mundo tu lado artístico, pero solamente si sale de tu interior y de tu corazón, no de tu cabeza, porque debes sentirlo y emocionarte con ello. Seguir leyendo...



Libra: El lunes, día 13, es un día en el cual lo más importante será atender las necesidades familiares. Si bien encontrarás que a veces te sientes con las emociones revueltas, porque todo lo que sucede hoy a tu alrededor, te está desequilibrando un poco. Calma. El martes 14, tu estabilidad, está pasando por momentos diferentes, en los que tienes que tener ánimo y esperanzas. Porque lo principal es que encuentres soluciones lógicas que te sirvan para perfeccionar el modelo de economía que necesitas, a tu medida. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes, día 13, tienes que poner un poco más de atención, porque hoy estarás un poco en las nubes, y tu creatividad estará mermada, porque tienes montones de asuntos en la cabeza dando vueltas como un pez en la pecera, calma. El martes 14, notarás altibajos emocionales y, por lo tanto, deberás estar prestando atención para no perderte en un mar de emociones intensas. Pon mucha atención a la forma en la que te expresas para evitar roces inútiles. Seguir leyendo...

Sagitario: El día 13, lunes, deberás ir con más calma y mantener un buen ambiente a tu alrededor. Ya que si no es así, habrá malentendido que no llevan a ninguna parte. Intenta mantener la armonía familiar. El martes 14, te sentirás como si fueras a muchas revoluciones, lo que implica que deberás tomarte todo con mayor calma para evitar un mayor malestar anímico. Procura no dar muchas vueltas a los temas económicos ya que eso solamente te sirve para sentirte mal. Seguir leyendo...

Capricornio: El 13, lunes, ya sabes que para resolver conflictos, lo mejor es usar el pragmatismo. Y deberás llevar adelante asuntos que, aunque te generen dudas, te ayudarán en tu experiencia. El martes 14, es importante que utilices tu pragmatismo para solucionar tus asuntos. Pero también tienes que valorar que tus emociones se removerán con antiguos recuerdos, que no has solucionado emocionalmente. Seguir leyendo...

Acuario: El día 13, lunes, tienes el reto de concienciar tu forma natural y vitalista de ser y tu manera práctica de llevar todos los asuntos. Así que ahora deberás combinar ambos en asuntos de estabilidad material y económica. El martes 14, es un día para poder solucionar con calma y tranquilidad asuntos del pasado que están atascados hace tiempo. Es importante que las soluciones de una vez por todas y con esto conseguirás mayor paz en tu vida. Seguir leyendo...

Piscis: El 13, lunes, te sentirás en este día beneficiado con todo lo que inicies, y con todo lo que realices, a través de tus ideas y de tu concienciación. Es importante que proyectes lo que quieres a partir de ahora. El martes 14, tus proyectos tendrán consistencia y profundidad, lo que te ayudará enormemente a sentirte con la felicidad de “un colegial” y esto te ayudará a preparar todo para cuando puedas sacarlo a la luz. Seguir leyendo...