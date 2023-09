PP y Vox borran el término "violencia machista" de la pancarta de las Cortes valencianas

La pancarta que luce el Parlamento valenciano durante los minutos de silencio para condenar los asesinatos de mujeres por violencia machista cambiará su lema. El PP y Vox han aprobado en la Mesa de Les Corts de este martes sustituir "Les Corts contra la violencia masclista" (Las Cortes contra la violencia machista) como podía leerse hasta la fecha por "No a la violencia contra las mujeres", un lema que entienden que "unirá" a todos los grupos parlamentarios.

Este acuerdo, que ha contado con los votos en contra del PSOE y Compromís, se produce después de que la vicepresidenta segunda de la Cámara autonómica, Gabriela Bravo, propusiera la creación de un protocolo para establer qué acciones llevar a cabo en el caso de un asesinato de violencia de género y evitar así "las tensiones" que se producían por la negativa de la presidenta, Llanos Masó, de posar tras la pancarta.

El PSOE abogaba por una pancarta unitaria en la que figurara "un posicionamiento claro de la institución con el lema 'contra la violencia de género'" y, además, que en las convocatorias de estos minutos de condena y repulsa se especificara que el objetivo era "condenar un asesinato machista".

Sin embargo, en la Mesa, órgano de organiza el trabajo del Parlamento en el que están presentes todos los grupos, PP y Vox han rechazado esta propuesta y han acordado otro procedimiento y una nueva pancarta, en su opinión, "despolitizada" para evitar que la lucha contra la violencia de género "sea un arma arrojadiza entre unos grupos y otros", según ha explicado el portavoz del grupo popular, Miguel Barrachina.

El popular ha destacado que la nueva pancarta "unirá" a los grupos y pondrá fin a un debate que no va a "ninguna parte". En cuanto al lema, ha considerado que se trata de "homogeneizarlo" con el usado por la Delegación de Gobierno, aunque desde el PSPV han recordado que la delegación utiliza muchas consignas, como "No más violencia de género" o "Ante la violencia de género, no mires a otro lado".

Desde Vox celebran este pacto y anuncian que, con el nuevo lema, sí se situarán detrás de la pancarta oficial durante los minutos de silencio, al entender que "se elimina cualquier elemento ideológico" y se condena el "hecho fatídico" que es "el asesinato de una mujer", tal y como ha explicado el portavoz adjunto, Joaquín Alés.

Nuevo protocolo

El texto finalmente aprobado recuerda que no existe un protocolo cuando una mujer es asesinada y que elaborarlo es competencia de la Generalitat valenciana en el marco del Pacto por la Violencia de Género.

Sin embargo, mientras no exista dicho protocolo compartido por todas las instituciones públicas valencianas, señala que Les Corts llevará a cabo dos actuaciones: un minuto de silencio en el primer Pleno que se celebre tras un asesinato y tres minutos de silencio frente a Les Corts con la nueva pancarta.

Al respecto, si la comunicación de Delegación de Gobierno de confirmación del caso se produce antes de las once de la mañana, la presidenta de Les Corts convocará la concentración de rechazo ese mismo día a las doce. Si la comunicación oficial de Delegación de Gobierno llegara después de las once, la convocatoria sería para el día siguiente o primer día hábil.

Por su parte, Gabriela Bravo ha acusado al PP de "borrar la violencia de género" para que Vox se sienta cómodo y ha criticado las contradiciones de los populares que, en su opinión, afirman luchar contra la violencia de género, pero a su vez "blanquean la posición de un partido como Vox, que niega la violencia de género".

En esta misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al PP de "plegarse a las exigencias del socio de ultraderecha".

