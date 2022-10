Desautorizan la protesta de policías por el cese del inspector que vinculó inmigración y delincuencia

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha rechazado la petición de concentración que presentaron diversas organizaciones policiales contra el cese de Ricardo Ferris, el inspector de la Policía Nacional que vinculó inmigración y delincuencia en un acto de Vox celebrado en Valencia.

La concentración estaba prevista para el próximo jueves 27 de octubre a las 11:00 horas en la avenida Gran Vía Ramón y Cajal de Valencia, justo enfrente de la Jefatura Superior de Policía. Pero finalmente no podrá celebrarse porque los organizadores no comunicaron la protesta con 10 días de antelación que marca la ley, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la decisión.

Una de las entidades convocantes era la organización policial Jupol y la Delegación del Gobierno ha rechazado informar favorablemente de la concentración al considerar que no se han respetado los plazos.

Bajo el lema de "No a la represión gubernamental contra funcionarios policiales", la concentración de este jueves pretendía desarrollarse en las inmediaciones del edificio principal de la Policía Nacional en Valencia para mostrar su desacuerdo con la decisión. No obstante, la Delegación del Gobierno ha comunicado este martes que no existe ninguna razón de urgencia para convocar la protesta.

En los últimos días, Ferris ha aclarado que fue al acto de Vox a título particular y sin representar a la Policía. Las concentraciones no se autorizan, sino que se comunican al tratarse un derecho fundamental. Pero la Delegación puede informar en contra de su celebración si considera que la convocatoria no cumple con la normativa, como ha sucedido en este caso.

La polémica

El Ministerio del Interior relevó la semana pasada de sus funciones el inspector jefe de la Policía Nacional Comisaría Centro de la ciudad de Valencia, Ricardo Ferris, a raíz de unas polémicas declaraciones en las que aseguró que "los inmigrantes que llegan en patera son todos delincuentes".

El inspector pronunció estas palabras durante una jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana organizada por la Fundación Denaes y el grupo parlamentario Vox en la Comunidad Valenciana. Ferris manifestó que, para él, "inmigración ilegal es igual a delincuencia" y que "desde hace cinco años, nosotros ya no trabajamos con delincuentes nacionales", entre otras afirmaciones.

Tras tener conocimiento de sus manifestaciones, la Dirección General de la Policía ha acordado su relevo, a propuesta de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior. Ferris es un veterano agente que estaba al frente de una de las comisarias más destacada de la ciudad de Valencia. Durante su intervención, el inspector jefe afirmó que "la práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales". En este sentido, destacó que "en las pateras todos te confiesan ser delincuentes y expresidiarios". El acto contó con la asistencia de diversos dirigentes nacionales de Vox, como Javier Ortega Smith. "No se dejen engañar por la indumentaria, yo soy un policía de calle a pesar del currículum que se ha destacado aquí. Yo llevo cinco años en la comisaría de Centro y desde hace cinco años no trabajamos con delincuentes nacionales", reiteró.

