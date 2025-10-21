Moreno anuncia una reforma integral del Servicio Andaluz de Salud y la contratación de más de 4.000 sanitarios en 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el foro ABC este martes. EP Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la reforma del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La idea, ha indicado, es llevar al siglo XXI un sistema que se creó en los años 80, ha recordado.

Además, el presidente andaluz ha señalado que el Presupuesto de la comunidad para 2026 contempla la contratación de más de 4.300 profesionales sanitarios. Hasta 1.300 de ellos serán médicos.

"Que no digan que me escondo", ha indicado Moreno al hablar de Sanidad y los recientes problemas sobre el cribado de cáncer de mama en la comunidad, cuestión que ha abordado en el foro ABC en el que ha participado este martes en Sevilla.

"El error en el cribado del cáncer de mama nos ha servido para detectar un problema", ha señalado el presidente andaluz. Moreno ha indicado que, tras detectar el fallo, se ha "diagnosticado" y luego se ha "creado un plan, pedido disculpas y asumido responsabilidades políticas".

El presidente de la Junta ha recordado los macrodatos de la sanidad andaluza. "Hemos pasado de 600 millones de inversión para infraestructuras y mantenimiento a más de 3.000 millones", ha detallado.

Gasto en sanidad

A eso se suma que Andalucía "por primera vez en la historia está por encima de la media de gasto por habitante". "En 2019 éramos los últimos de España", ha recordado.

Sobre el nuevo modelo del SAS, Moreno ha subrayado que su apuesta es por un modelo "gratuito, universal y público". No se refiere a ningún tipo de privatización, ha insistido, cuando habla de renovar el sistema.

"El modelo tradicional de organización del SAS no funciona de la forma más eficiente", ha insistido. "Hemos aportado más recursos económicos, personal y material que otras comunidades; hemos multiplicado por 2 el presupuesto de la sanidad", ha señalado. Y aún así, la sanidad andaluza no funciona como quieren.

"Solo el SAS tiene más presupuesto que 6 comunidades. Toda la Xunta de Galicia o Región de Murcia", ha indicado.

Por eso, el Gobierno andaluz va a emprender "un estudio para hacer una reforma en la gestión del SAS. Vamos a coger el toro por los cuernos".

La idea, ha insistido Moreno, es crear la sanidad "para el 2026 y el futuro de Andalucía". Que responda a las nuevas necesidades de la comunidad que "son las mismas que otras comunidades autónomas y otros países de Europa", ha indicado el presidente andaluz.

Para esa reforma van a contar con expertos de Andalucía, España y de Europa. Y los cambios pasan por la digitalización, el uso de Inteligencia Artificial.

"El SAS presta un buen servicio pero ni la sociedad, ni las enfermedades, ni las terapias son las mismas que en los años 80. La cartera de servicio entonces era muy pequeña y hoy es para todos, 9 millones de personas", ha señalado.

Por eso "hay que reformar una estructura excesivamente rígida y actualizarla a las necesidades de ahora: digitalización, que no existe. Hay expedientes que aún están en folios. Hay que introducir IA, hay que ayudar a hacer más ágil el SAS y lograr que se adapte a situaciones tan complejas".