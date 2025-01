Carmen Castillo, consejera de Educación: "Podemos hablar de aumentar plantillas y reducir burocracia de los profesores"

Fue viceconsejera con Javier Imbroda, luego volvió a su tarea en la Inspección Educativa y el pasado verano volvió al Ejecutivo de Juanma Moreno como titular de Educación.

La almeriense es capaz de contar 10 ideas en un solo golpe de pulmón. Apuesta por la FP, por la atención especializada a los alumnos y no se cierra a hablar de mejorar las condiciones de los docentes con los sindicatos.

Optimista sobre cómo marcha su departamento -"los andaluces ven la Educación como una oportunidad, no un problema"-, remata casi todas las frases con un "pero podría mejorarse.

El presidente de la Junta insiste en que su apuesta son los servicios públicos. ¿Siente ese esfuerzo en la financiación de su consejería?

Sí, dos de cada diez euros del Presupuesto andaluz para educación. El 63% del presupuesto de la Junta va a Educación, Sanidad y dependencia. Educación es una consejería donde se ha subido el presupuesto. Desde luego echamos de menos más financiación del Gobierno central. La propia María Jesús Montero, antes de irse como ministra dejó las cuentas muy bien hechas y decía que se le debía a Andalucía 1.500 millones de euros al año. Si el 20% es para Educación, yo pido 300 millones más al año al Gobierno central.

Equiparación salarial. ¿Se va a seguir por esa senda?

Andalucía alcanza la equiparación este año y es un esfuerzo importante.

¿Se seguirá subiendo?

Los sindicatos piden mejores condiciones de trabajo, es su trabajo, claro, reclamar esas cuestiones. Pero quizás más que sueldo podemos hablar de reducir la burocracia o de ampliar la plantilla para atender la diversidad de los alumnos. Están razonablemente bien pagados, aunque todo sea mejorable, claro.

Carmen Castillo, en su despacho de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. E. E. Sevilla

Seis meses ya en el cargo, ¿Qué balance hace? ¿Qué nota se pone?

Positivo. Tengo la sensación de que las cosas van bien, aunque todo siempre es mejorable. Estamos haciendo un montón de cosas y, además, me da la sensación que con carácter general, la sociedad percibe que la educación no es un problema en Andalucía, sino al revés. Lo ven como una oportunidad.

¿Se invierte mucho?

Muchísimo. Acabamos de Aprobar un presupuesto.de nueve mil millones de euros.Más del 20% del presupuesto de la Junta en Educación. Tenemos un sistema educativo muy estable, un sistema educativo que atiende al mayor número de alumnado de todo el país y yo creo que eso se olvida. Tenemos los mismos alumnos que Portugal, 1,8 millones. Y 107.000 profesores más la plantilla sostenida con fondos públicos, los concertados, que son en torno a 20.000 más.

¿Buena sensación, entonces?

Tenemos un profesorado que está cualificado y que, además, está entregado y que le gusta su trabajo. Yo creo que tenemos un buen equipo directivo que quieren trabajar con los centros y trabajar con vosotros. Hemos hecho un esfuerzo en atención a la diversidad y yo creo que estamos mejorando resultados. Podemos decir hemos baja la tasa de abandono, mejora la tasa de éxito escolar.

¿Qué nota se pondría?

A mí no me gusta poner nota. Hay cosas que nos gustaría mejorar. Pues yo creo que entorno de un ocho estaría bien.

Hemos mirado al pasado, ¿Y a futuro? ¿Qué objetivos se marca hasta 2026, cuando son las próximas elecciones andaluzas?

Lo que queremos hacer es seguir apostando por la Formación Profesional, que creemos que es una oportunidad de futuro; seguir atendiendo a la diversidad que tenemos, porque Andalucía es muy grande, muy diversa y tenemos mucho alumnado que necesita mucho apoyo porque tenemos capacidades diferentes; y lo último que sí que me gustaría es tener mejores resultados en competencia lingüística, en razonamiento matemático, en competencias relacionadas con la STEM. Los efectos ya se van viendo, pero es que veíamos de muy atrás.

El 93% de nuestras unidades, por ejemplo en Infantil y Primaria, tienen 25 alumnos o menos. Hemos perdido 107.000 alumnos en cinco años por la bajada de la natalidad Carmen Castillo, consejera de Educación

Baja la natalidad, bajan los alumnos cada año. ¿Cómo se aborda esto? ¿Significa una bajada de ratio?

Nosotros no tenemos un problema. El 93% de nuestras unidades, por ejemplo en Infantil y Primaria, tienen 25 alumnos o menos. Hemos perdido 107.000 alumnos en cinco años por la bajada de la natalidad. De hecho, lo que tenemos es muchísima diversidad de ratio. Nosotros tenemos localidades, zonas donde la despoblación es importante y mantenemos la unidad con cuatro, cinco o seis alumnos, con el esfuerzo que se tiene que hacer, porque hay que ponerle los profesores aunque sean seis.

¿Hay margen de negociación sobre esto?

Sí, nos vamos a sentar a hablar con los sindicatos. Nosotros estamos encantados y queremos hablar de esto, del alumnado que hay en el aula y de la necesidad de atención a esa diversidad. Y luego es verdad que esa pérdida de unidades que se ha producido vinculada a baja natalidad, nosotros la hemos venido compensando incrementando el número de aulas específicas y de unidades de apoyo a la integración.

Entonces las unidades que se cierran, ¿es porque se abren otras?

Sí, el balance es positivo porque no perdemos unidades. De hecho, no perdemos tampoco el profesorado, tenemos 6.000 docentes más de lo que había hace cinco años. Y eso con 107.000 alumnos menos. Se cierran algunos centros, pero porque se abren en otros sitios donde se hacen falta. ¿Qué podemos hacer para que haya más niños? Eso me preguntaron una vez.

Carmen Castillo. E. E. Sevilla

¿Y qué se puede hacer?

Se pueden hacer políticas que favor de la estabilidad en el empleo, se puede hacer política de apoyo a la vivienda, que de hecho en Andalucía se está haciendo. Parte de ello es que en Andalucía hay más de 10.000 niños que están en colegios rurales donde la ratio profesor-alumno están en torno a seis de cada seis alumnos.

Otro proyecto que han desarrollado es el del refuerzo de las plantillas en zonas de transformación social. ¿Exactamente en qué consiste?

Es un proyecto muy ambicioso en las zonas donde nosotros creemos que es necesario abordar las necesidades educativas de una manera diferente, a través de proyectos que muchas veces son experimentales. Por primera vez hemos puesto 200 orientadores dedicados a los colegios. Un orientador por colegio. ¿Para qué? Para que ayude a la familia, para que ayude al profesorado, para orientar ese alumnado y garantizar la permanencia del sistema. Porque suelen ser zonas donde hay porcentaje muy alto de abandono escolar, donde hay mucho absentismo y de esa manera nosotros compensamos desigualdades en la educación que al final en lo que se pretende con esa zona de transformación social.

¿Ya hay resultados?

No, aún es pronto. En Educación las inversiones y los cambios tardan más en dar resultados. Una de las cosas que yo siempre digo es que no hay ministro que se precie de Educación que no haya tenido su ley de Educación. Pero yo me callaré, porque si en algún momento yo fuera ministra igual querría hacer mi ley [risas]. Pero el problema es que cambiamos las leyes sin dar tiempo a ver si servían.

No todos tenemos que ser ingenieros. Hay algunos a los que les gusta montar máquinas. Y para eso necesitas tener un ciclo formativo de grado básico de instalaciones Carmen Castillo, consejera de Educación

¿Qué le parece la última, la Lomloe?

Supone un retroceso. Ha venido a hacer esa vuelta un poco al modelo de atrás y sobre todo ha olvidado una cosa que me parece fundamental y es el esfuerzo del alumno. Es una palabra que no aparece en ningún sitio. Además, el esfuerzo tiene que ser compartido, tiene que hacer el alumno, el esfuerzo tiene que hacerlo el profesor, por supuesto, pero no se puede cargar todo en el profesorado porque otra cosa que la Lomloe es incrementar exponencialmente la burocracia.

Le cambio de tema: la FP es una de las grandes apuestas de su departamento...

Sí, y hay que trasladarlo muchísimo a las familias porque como padres y madre muchas veces decimos hombre, ¿cuáles son tus expectativas? Que tu niño alcance un grado universitario o un máster. Pero no todos tenemos que ser ingenieros. Hay algunos a los que les gusta montar máquinas. Y para eso necesitas tener un ciclo formativo de grado básico de instalaciones. Publicidad, desarrollo de aplicaciones informáticas, robótica...

La FP no es para el que no quiere estudiar. ¿Ese es el mensaje?

Claro, de ninguna manera, la FP es para aquel que quiere una alta cualificación en un mercado donde se requiere cada vez más especialización. Hay que trasladar a la sociedad esa idea de la alta cualificación y más con el modelo dual

¿Tan buen modelo es el Dual?

Sí, porque desde el centro educativo mi alumno sale tan cualificado porque tiene la parte teórica que es muy buena, con un profesorado muy bueno y luego tiene la parte práctica y es competitivo en tu empresa, pero también es competitivo para otra empresa, porque cuando él vaya a presentar su currículum para un puesto de trabajo va a decir no, no, mira, yo estudié en este instituto este ciclo, pero me formé en esta empresa que además me enseño esto concreto

¿Tienen financiación para esto?

No, es lo que nos quejamos. El Gobierno central puso sobre la mesa la FP Dual, pero sin financiación. Esto es muy complicado si tú no tienes fondos para ello. En eso y en segundo lugar, porque el modelo es muy, muy fácil en comunidades como Madrid, como el País Vasco, como Cataluña, que tiene un tejido empresarial sobre todo industrial, muy importante. Nosotros tenemos un 90% de pequeñas y medianas empresas que no tienen esa capacidad de departamentos de recursos humanos.

Me gustaría explicarle que cuando ellos [el PSOE] estaba en el Gobierno de Andalucía, en el 2018, cuatro de cada diez niños no tenían plaza en FP en Andalucía Carmen Castillo, consejera de Educación

¿Y qué hay de los centros especializados de FP? ¿Qué son?

Nosotros tenemos ahora mismo como dos tipos de centros en Andalucía, los Institutos de Educación Secundaria, donde se imparte la ESO y Bachillerato y pueden tener oferta de Formación Profesional. En los Centros Integrados de Formación Profesional solo se da Formación Profesional. Y ahora están los centros especializados de FP. Funcionan como un instituto, pero solo ofertan Formación Profesional, no un centro integrado en el sentido de lo integrado y tampoco un instituto.

¿Cuál es la ventaja de ese modelo?

La ventaja es que se puede personalizar la familia profesional. Permite especializar al alumno. Esa es la ventaja fundamental. Y luego, el propio funcionamiento del centro. Muchas veces en un instituto tienen que convivir, aunque está muy separados alumnos desde los 12 años hasta muchos muchos más.

Les acusan desde la oposición de "privatizar la FP". María Jesús Montero lo dijo esta pasada semana.

Me gustaría explicarle que cuando ellos [el PSOE] estaba en el Gobierno de Andalucía, en el 2018, cuatro de cada diez niños no tenían plaza en FP en Andalucía. Ahora el 83% consigue plaza. Y no paga nada. Son todas plazas sostenidas por dinero público.

¿Entonces?

Hay una cosa que sí es cierto, pero que no es un problema. Por la ley nacional si llega una persona o una empresa y monta un centro, tenemos que aceptarlo si cumple las condiciones de la normativa. Es un principio de autorización administrativa. No puedo mirar para otro lado. Y las empresas se han dado cuenta de que la FP es interesante.

¿Y la concertación?

Esa es otra cara. Voy a explicar lo de la concertación, del de la FP. Al PSOE le encanta decir que los fondos de inversión vienen a invertir en FP. Ya se lo dije en el Parlamento, que me dijeran cuáles para invertir [risas]. Porque yo tengo ni idea de cuáles son los fondos de inversión. Invertirán en lo que quieran. Nosotros hemos hecho un esfuerzo altísimo, con 6.000 profesores de Formación Profesional más en el sistema. pero si no teníamos ciclo formativo, que estaba en centros que ya tenían concertado la ESO, la Primaria y de repente tienen un ciclo que tú tienes una lista de espera en la pública y está el ciclo montado y autorizado, pues si lo concierto. Pero el alumno no paga.

Pero es concertación...

Los conciertos los inventó el PSOE en 1985. Cuando tú montas el concierto educativo lo haces porque tienes unas necesidades y cubre esas necesidades. El alumno que va a un centro concertado y no paga.

Osea que no hay exceso de concertación...

No, no lo hay.