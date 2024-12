El juez que condenó a Juana Rivas, camino del banquillo acusado de publicar mensajes como "bazofia feminazi"

Manuel Piñar, el juez que condenó a Juana Rivas por secuestro de los dos hijos que tiene con un ciudadano italiano, está muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo ha determinado el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada, que ve un posible "delito de odio" en unos textos que le atribuye al magistrado.

En dichos mensajes, el juez habría publicado cosas como "comunismo feminazi" o "bazofia feminazi". Ambas expresiones estarían en un texto que el magistrado habría compartido en su perfil de la red social Facebook, según confirman fuentes del caso a EL ESPAÑOL.

Además, el juez se habría referido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como "heredero de José María el Tempranillo" o habría calificado de "denuncias falsas" las acusaciones de malos tratos de mujeres inmigrantes para conseguir "regularizar" la situación en España.

El Juzgado de Instrucción ve "sólidos indicios" de delito de odio en estos mensajes. Y los ve por las declaraciones y por la documentación de la instrucción que ha llegado a su poder, donde están, entre otras cuestiones, los mensajes de marras.

En este caso, según ha podido saber este periódico, ya se ha dado por finalizada la fase de instrucción. Ahora es el momento de que las acusaciones presenten su escrito y, entonces, llegará el momento en que el juez señale si hay juicio o no por el caso y señale los delitos concretos de los que se acusa al juez Piñar.

Cinco años de prisión

La denuncia parte de Carlos Aránguez, el abogado de Juana Rivas a la que, cabe recordar, Piñar condenó a cinco años de prisión por el secuestro de sus hijos, a los que ocultaba de su exmarido.

Aránguez llevó al Juzgado las publicaciones en el perfil de Facebook del juez que encausó a su clienta y donde se vería una animadversión, siempre según su versión, contra el feminismo.

Para el abogado, las manifestaciones de Piñar tienen "suficiente trascendencia y proyección pública" como para que sean consideradas un delito de odio.

Indulto de Rivas

El letrado de Rivas sitúa esas publicaciones en el contexto del indulto parcial que el Gobierno le concedió a su clienta. El juez Piñar, asegura, se mostró reacio e intentó parar la medida de gracia. Cuando se vio que era imposible esquivarla, publicó los mensajes encausados, indica el abogado.

Aránguez ha indicado que "solicitará la máxima pena que permite el artículo 510 del Código Penal", es decir, el que señala los delitos de odio, por esta causa.

Por su parte, el juez Piñar ha señalado que los mensajes en cuestión no son suyos. Asegura que no los publicó él, sino que su cuenta sufrió el ataque de unos piratas informáticos. En todo caso, asegura que aún no siendo suyas, esas expresiones son un ejercicio de "libertad de expresión".