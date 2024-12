Un alcalde de Almería con 99 años y 30 en el cargo empieza ahora a delegar... pero "amenaza con presentarse en 2027"

José Torres tiene 99 años y es el alcalde de Chercos, una población de Almería de 300 habitantes en la que gobierna desde hace tres décadas. Cuando llegó al cargo hubo quien pensó que quizás era demasiado mayor: tenía 70 años. Aún se pagaba en pesetas. Gobernaba José María Aznar. No habían caído las Torres Gemelas.

Ahora, tras 30 años como alcalde y a punto de cumplir el siglo de vida, ha decidido empezar a retirarse. Unos achaques de salud, cuentan sus vecinos, le obligan. Pero él "amenaza con presentarse a las elecciones de 2027 otra vez", advierten.

Torres, del Partido Popular, tendría, si se presentase de nuevo, 102 años. Y, de acabar ese mandato, 107. "No está para esos trotes", explica una persona cercana. "Pero no para, ganas no le faltan", añade.

La cuestión es que el pasado 18 de noviembre, José Torres firmó una resolución por la que mandaba que su teniente de alcalde le sustituya cuando la enfermedad o impedimento no le dejen ejercer como primer edil. Nadie nombra la muerte porque este alcalde manda como si eso no existiese.

El "bache de salud" que ha provocado esta "retirada parcial", como lo llama un edil compañero del Ayuntamiento, Antonio Díaz, acabará cuando mejore del todo. Por ahora la recuperación va viento en popa, avisan en el pueblo. "Que nadie le dé por retirado", bromean a EL ESPAÑOL.

"Muy trabajador"

Pero ¿cómo es el alcalde centenario? "Muy buena gente, muy trabajador", señala un vecino. "Cuando llegó de alcalde se encontró con una deuda muy grande. No había ni para pagar la Seguridad Social del único alguacil que había en el Ayuntamiento", añade.

"Eso hay gente que le molesta", insinúa. ¿A quién? "Ya sabe, como somos tan diversos..." Este parroquiano, que es votante del alcalde actual, prefiere no contar más. Pero la tensión se debe a que Torres volvió a la Alcaldía gracias a una moción de censura en la que desalojó al PSOE con el apoyo de Vox e independientes.

Entonces el primer edil era un socialista, Eduardo Mena, que pertenecía a la lista más votada. El lance político provocó las críticas del PSOE municipal, que acusó al PP de tener un alcalde que no había ganado las elecciones. Y eso generó la respuesta de los populares, defendiendo la gestión del alcalde más longevo y uno de los que pueden presumir de más experiencia.

"Ni papel higiénico"

De ahí la tensión por la que el vecino del pueblo prefiere dejar en veladas referencias quiénes se "molestan" por la gestión de Torres como alcalde. Otro vecino, que prefiere que no se diga su nombre, tira a dar: "El alcalde es muy trabajador y honesto. El pueblo cuando llegó no tenía ni para papel higiénico. Ya sabes cómo dejan las cosas los socialistas, que tienen un 'picotazo' de hacer fiestas con canapés".

En el pueblo se toman a broma lo de la edad de su alcalde. "Hay un meme que circula por los vecinos que es una foto de él con un mensaje que pone: 'Te voy a enterrar vivo y lo sabes'", señala otra persona del municipio, antes de romper a reír con ganas.

Con 99 años el alcalde de Chercos está empezando a preparar su retirada. ¿Será a los 100? No se sabe, pero a esa edad habrá fiesta, ya lo dicen sus compañeros de partido. "Le haremos algo, claro, hay que celebrarlo", indican.

Un hijo de 70 años

A la fiesta podrán invitar a la familia del alcalde 'eterno'. Tiene un hijo de unos 70 años que es profesor jubilado ya en Sevilla. Y una nieta, de unos 50. Y hasta un bisnieto. Ninguno de ellos, señalan quienes les conocen, se dedican a la política.

Sus colaboradores destacan que, además del siglo, habrá que celebrar su trabajo por el pueblo. "Ha mantenido los impuestos bajos, ha hecho parque, carretera, polideportivo y hasta un teatro. Tenemos de todo lo que se puede tener siendo un pueblo de 300 habitantes", indican.

"Cuando él llegó no había nada. todo lo que se ha ido haciendo ha sido bajo su mandato", añaden. Y lo que le queda, insinúan.