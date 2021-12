Pedro J. Ramírez: “Aún la gente no es consciente de la magnitud de Adolfo Suárez y de su obra”

Pedro J. Ramírez: “Aún la gente no es consciente de la magnitud de Adolfo Suárez” Carlos Márquez

El director y fundador de El Español -y de Diario 16 y de El Mundo- Pedro J. Ramírez, ha presentado hoy ‘Palabra de director’ la primera parte de sus memorias. Lo ha hecho acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, durante un almuerzo que ha tenido lugar en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Acompañado por conocidos empresarios y periodistas de la capital andaluza, Pedro J. Ramírez reconoció que "siempre que estoy en Sevilla me siento rodeado de amigos", y luego recordó sus palabras de anoche en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. "Dije ayer que llevo tres anillos colgados de las orejas", a la "izquierda o derecha", no se sabe en cual de las dos más o "de que pie cojeo", pero sí que son "los tres periódicos que yo he fundado".

En los tres, reconoció también "hay una parte muy importante vinculada a Andalucía". Primero, cuando fundó Diario 16 "con Ignacio Camacho", quien estaba presente en la sala; luego, con El Mundo, y en tercer lugar, con EL ESPAÑOL, el nativo digital del que “ya veis el despliegue que estamos haciendo en Andalucía”.

Sobre la situación política en Andalucía también reflexionó. "Siempre he pensado que Juanma Moreno tenía razón al apostar siempre por acabar la legislatura. El tiempo está siendo un aval de su gestión" contra de "todos los pronósticos cuando se constituyó" el Ejecutivo andaluz.

Pedro J. Ramírez, durante su intervención en el acto. Carlos Márquez

Por ello, abundó en que "en Andalucía ha habido un cambio con un gobierno tripartito con un margen de maniobra limitado, pero la percepción generalizada, y las encuestas, reflejan que Andalucía se está moviendo en sentido positivo".

A preguntas del periodista y presentador del acto, Cristóbal Cervantes, Pedro J. Recordó su niñez en Logroño y que no sabe cómo se dedicó al periodismo, sin antecedentes familiares "en una ciudad pequeña en una España minúscula" y que no se identificaba en absoluto con Ciudadano Kane. La película de Orson Welles -un asiduo, casualmente, al Hotel Alfonso XIII- es "la falsificación del periodismo".

Confesó que se identifica con el niño de ‘La noche americana’ de François Truffaut que camina de noche por las calles hasta llegar a un cine, donde se asombra con los carteles de las películas. "Yo siempre he buscado la verdad, poliédrica o mutante, pero la verdad".

El director de EL ESPAÑOL hizo una demostración práctica de que no hay preguntas incómodas porque la libertad siempre está en las respuestas. Respondió que el mejor presidente de España ha sido Aznar "en su primera etapa", por la estabilidad que logró para España. Pero eso fue "antes de cometer el error garrafal" de participar "en la invasión de Irak". De no haberlo hecho, se habría convertido "en un referente permanente".

Pero antes, situó a Adolfo Suárez como la figura más desconocida e infravalorada por el enorme legado que dejó: el de la reconstrucción de la democracia en España. "Para mí, el mito de Adolfo Suárez no para de crecer", subrayó, para luego afirmar que los españoles desconocen "la magnitud de su obra".

Recordó Pedro J. Ramírez la penúltima visita que le hizo. Acababa de fallecer su mujer, "y me dijo: Oye, que no quiero que la gente me quiera por pasar una mala racha, sino por lo que los españoles hicimos juntos".

Suárez "nunca pensó en acumular poder, sino en distribuirlo a la sociedad. Es un gigante, pero eso no significa que sea el mejor presidente de la democracia". Precisamente por eso: "porque aún la gente no es consciente de la magnitud de Adolfo Suárez".

De Suárez a González, pasando por el vídeo sexual ("el último atentado de los GAL, según Antonio Herrero") Aznar, Zapatero, Pedro Sánchez... y también le preguntaron a Pedro J. Ramírez por los resultados electorales para las generales: "Hoy por hoy, un 70% para Pedro Sánchez. Hace un mes, el 55%". Considera, por tanto, que el PP ha dilapidado en un mes las ventajas electorales que tenía "por las tonterías que está haciendo el PP con Ayuso, Egea...",

Sigue los temas que te interesan